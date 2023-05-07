الروبيان المشوي مع الصلصة البحرية

البوابة - يعد الروبيان المشوي من المأكولات الشعبية والمحبوبة فهي وصفة سريعة ومغذية وتحتوي على قيمة غذائية عالية، كما أنها متعة لعشاق المأكولات البحرية مع الصلصة المنعشة.

أهم 5 فوائد صحية للروبيان

يعتبر الروبيان مصدرًا مفيدًا لمجموعة فيتامينات ب ، بما في ذلك فيتامين ب 12 وحمض الفوليك. تلعب هذه الفيتامينات دورًا مهمًا في إنتاج الطاقة وتجديد خلايا الدم الحمراء. يوفر الروبيان حوالي 22 ضعف مستويات فيتامين (هـ) للدجاج أو اللحم البقري.

ما الفرق بين الجمبري والروبيان؟

الجمبري لديه زوج واحد من الأرجل التي تحتوي على مخالب في النهاية ، ولكن الروبيان لديه ثلاثة أزواج من المخالب. يميل الروبيان أيضًا إلى امتلاك أرجل أطول قليلاً بالنسبة إلى حجم الجسم مقارنةً بالجمبري ذي الحجم المماثل.

الروبيان المشوي مع الصلصة ال بحرية

المكونات:

2 فص ثوم

4 ملاعق كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة كبيرة سماق

1 ملعقة صغيرة مسحوق فلفل حار

5 ½ أكواب روبيان (منزوع العرق)

للصلصة:

2 ذرة طازجة

2أفوكادو

1 ليمونة (عصير)

2 طماطم حمراء (مقطعة بذور ومكعبات تقريبًا)

2 حبة طماطم صفراء (مقطعة بذور ومكعبات تقريبًا)

1 بصل أخضر (مقطع إلى حلقات صغيرة)

1 حفنة مزيج الأعشاب الطازجة (مثل الكزبرة والريحان والبقدونس المفروم ناعماً)

الروبيان المشوي مع الصلصة ال بحرية

خطوات التحضير:

يُسحق الثوم في الزيت ويُضاف السماق والفلفل الحار والفلفل الأسود المطحون. يضاف القريدس ويخلط جيدا. غطيها واتركيها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة . بالنسبة للصلصة ، اسلقي الذرة في ماء مملح لحوالي 20 دقيقة حتى تحتفظ بقرشة خفيفة. تصفى وتوضع في الماء البارد ، ثم قطع الذرة باستخدام سكين حاد . قطع الأفوكادو إلى مكعبات مقاس 1 بوصة واخلطها على الفور مع عصير الليمون . تخلط جميع مكونات الصلصة وتتبل بالملح والفلفل الأبيض المطحون حسب الرغبة . يُصفّى القريدس قليلاً ، ويُتبّل بالملح ويُشوى على الشواية الساخنة لمدة 2-3 دقائق على كل جانب. استخدم صينية الألمنيوم إذا لزم الأمر. قدمي الجمبري الساخن على الفور مع الصلصة .

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