الروبيان مع نودلز الكوسا

طبق خال من الغلوتين قليل السعرات الحرارية مصنوع من الكوسا والروبيان.

المكونات:

3-4 حبات كوسا متوسطة الحجم ، مقطع

ربع كوب + 3 ملاعق كبيرة من صلصة الفلفل الحار الخالية من الجلوتين (

¼ كوب تماري خالية من الصوديوم أو صلصة الصويا

1 ½ ملعقة شاي زيت السمسم

3/4 رطل 20 حبة جمبري جامبو، مقشر ، مجفف

الطريقة:

يقطع الكوسا باستخدام أداة خاصة تشبه اداة المعكرونة لعمل شرائح طولية. يتبل بالملح ويوضع في الثلاجة من 30 دقيقة إلى ساعة لتصريف السوائل الزائدة. ترفع نودلز الكوسا من الثلاجة ثم تجفف بالمناشف الورقية.

في هذه الأثناء ، تضاف صلصة الفلفل الحار الحلوة أو صلصة التمر أو فول الصويا وزيت السمسم إلى وعاء كبير ثم يخفق. تسكب نصف الصلصة في طبق صغير ويُحفظ ، ثم يُضاف الروبيان إلى الصلصة المتبقية في الوعاء ويُقلب المزيج.

قم بتسخين مقلاة كبيرة بحجم 12 بوصة على نار متوسطة ثم يرش برذاذ الزيت غير اللاصق أو القليل من زيت الزيتون البكر الممتاز. يضاف نصف الروبيان ثم يقلى لمدة دقيقتين على الجانب الأول ، ثم يقلب. توضع ملعقة صغيرة من الصلصة المتبقية مع الاستمرار في الطبخ لمدة 1-2 دقائق أخرى ، أو حتى ينضج. يرفع الروبيان من المقلاة ثم تضاف كمية جديدة من الزيت وتقلى الكمية الثانية.

بعد ان ينضج الروبيان يرفع الى الطبق وتضاف نودلز الكوسا وتقلى لمدة دقيقة.

يُسكب القدر المطلوب من الصلصة المتبقية في المقلاة ، ثم يُغطى المزيج مع التحريك إلى أن يصبح الكوسا هشّا ، 1-2 دقائق إضافية. يُضاف الروبيان إلى المقلاة ثمّ يُسكب في الأطباق ويُقدّم.