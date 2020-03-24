الريجيم الألماني: 5 الى 10 كيلو في 14 يوم فقط

الريجيم الألماني من أهم انظمة الريجيم العالمية والذى أثبت فعاليته، وهو مخصص لمدة 14 يوم فقط، ويساعدك على فقد من 5 الى 10 كيلو حسب تهيئة جسمك وقابليته لخسارة الوزن والدهون، فيخلصكِ من الدهون المتراكمة خاصة في منطقة البطن والأرداف.

طريقة إتباع الريجيم الألماني:

وجبة الإفطار:

ما بين الساعة السادسة والنصف صباحاً الى العاشرة والنصف صباحاً.

- يتم تناول أي نوع من البروتينات (بيض- أسماك - لحوم) على ان يكون مطبوخاً بطريقة البخار أو بدون إضافة الزيوت والدهون، على ألا تتعدى وجبة الإفطار 500 جرام.

وجبة الغداء:

ما بين الساعة الثانية ظهراً والساعة الرابعة عصراً.

-تناول شوربة خضار مسلوقة بالإضافة لطبق من السلطة الخضراء المنوعة، بالإضافة لربع دجاجة أو قطعة صغيرة من اللحم أو سمكة متوسطة الحجم، على أن يكونوا مطهيين طهياً صحياً، مسلوق أو مشوي فقط، ومسموح بإضافة زيت الزيتون او الليمون أو لبن الزبادي الخالي من الدسم.

وجبة العشاء:

ما بين الساعة السادسة ليلاً والساعة الثامنة ليلاً بحد أقصى.

أي نوع من الفواكه المسموح بها مثل الجوافة والكمثرى والموز والتفاح والبرتقال بالإضافة الى كوب من اللبن الزبادي الخالي الدسم.

شروط إتباع الريجيم الألماني :

ممنوع استبدال الاطعمة المسموح بها، بأخرى غير مسموح بها حتى في أيام الراحة.

تنظيم مواعيد النوم:

النوم من العاشرة مساءاً الى السادسة صباحاً.

ممارسة الرياضة:

يمكنكِ ممارسة رياضة المشي فقط، ولكن بحد أدنى نصف ساعة يومياً.

القهوة والشاي:

مسموح بشرب الشاي او القهوة في الصباح ولكن بدون إضافة السكر او الحليب.

الوجبات الخفيفة:

الجزر والكرفس المسلوق، والبطاطا المسلوقة والمهروسة بدون أى إضافات، كما يمكنكِ تناول 5 ملاعق من الأرز، أو شريحة توست، أو خيار وخس.