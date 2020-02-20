الزنجبيل لخسارة دهون البطن 

يُعّد خليط الزنجبيل والملح والليمون من الوصفات الطبيعية الرائعة التي تساعد على كبح الشهية وزيادة معدل حرق الدهون، ولتحضير الوصفة تُخلط ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج المبشور وعصير نصف ليمون مع رشة من الملح ويُنصح بتناول الخليط قبل الوجبات.

بالاضافة الى ان تناول شريحة رفيعة من الزنجبيل الطازج قبل كل وجبة يساعد على كبح الشهية ، زيادة معدل حرق الدهون بالبطن والخصر، تنظيم الأيض، تحسين آداء الجهاز الهضمي، وتقليل مستوى الكورتيزول بالدم والمرتبط بالسمنة وزيادة الوزن.

مغلي الزنجبيل والليمون:

يُخلط كوب من مغلي الزنجبيل مع عصير ليمونة واحدة ، تناولي الخليط مرتين يومياً للتخلص من الدهون المتراكمة في منطقة البطن.