الزنجبيل وزيت الزيتون لتنحيف البطن والأرداف

هل تعانين من بدانة في منطقة البطن والارداف. لما لا تجربي هذه الوصفة الرائعة.

فوائد وصفة الزنجبيل وزيت الزيتون:

تعمل على تنشيط الدورة الدموية في الجسم

تعمل على علاج آلام العضلات والظهر والعمود الفقري..

تعمل على تخليص الجسم من السموم الضارة.

تعمل على التخلص من أثار حب الشباب والتخلص من البثور.

تعمل على التخلص من حروق الشمس.

تعمل على التخلص من القلق والتوتر.

المكونات:

1 كوب من زيت الزيتون البكر الممتاز

4 حبات من الزنجبيل الطازج

الطريقة:

يتم تقشير الزنجبيل وغسله ثم تجفيفه جيداً ثم يتم بشر الزنجبيل حتى الحصول على كوب من الزنجبيل المبشور.

يتم وضع إناء على النار ثم يتم وضع زيت الزيتون في الإناء ويترك على النار حتى الغليان.

يتم إضافة الزنجبيل المبشور إلي زيت الزيتون ويترك حتى يغلى مع الزيت لمدة نصف ساعة مع التقليب المستمر.

يتم رفع الخليط من فوق النار ويترك حتى يبرد تماماً.

يتم تصفية الخليط جيداً و وضعه في إناء من الزجاج محكم الغلق.

طريقة الاستخدام:

يتم شطف منطقة البطن والأرداف بالماء الدافئ.

يتم وضع خليط الزنجبيل وزيت الزيتون المحضر من قبل على البطن والأرداف.

يتم تدليك البطن والأرداف بحركة دائرية حتى يتشرب الجسم الخليط.

يفضل عمل بعض التمارين الرياضية بعد وضع الخليط على الجسم وذلك لضمان مفعول أفضل وأسرع للوصفة.

يمكن استخدام الوصفة في أي منطقة أخرى في الجسم فهي أمنة جداً وليس لها آثار جانبية.