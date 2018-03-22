ما تفسير رؤية الزهور في المنام؟

رؤية الزهور الملونة في حلمك دلالة على...

رؤية الزهور الملونة في حلمك دلالة على العطف والرحمة والرفق، والسرور، والجمال، وهي أيضا رمز للكمال والروحانية. قد يكون حلمك تعبيرا عن الحب والفرح والسعادة أو قد تمثل الزهور في الحلم ، خاصة إذا كانت مزهرة قدراتك الخفية المحتملة والموهبة. يمكن للزهور أيضا أن تشير إلى وقت أو فصل معين.

إذا كانت الأزهار بيضاء ، فإنها ترمز إلى الحزن. ضع في اعتبارك لون الزهرة ونوع الزهرة لتحليل إضافي.

أن ترى الزهور ذابلة أو ميتة في أحلامك فهي خيبات أمل ومواقف قاتمة. قد تشير إلى نهاية لعلاقة الحب. أو قد تشير إلى أنك قد لا تستخدم كامل إمكاناتك ومواهبك وتتركها تضيع.

أن تحلم بأنك ستحصل على باقة من الزهور فهي يعني المزيد من الاحترام والموافقة والإعجاب والمكافآت.