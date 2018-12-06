هل يجعلنا الزواج أكثر سعادة؟

يعتبر الزواج من أهم القرارات التي نتخذها في الحياة، حتى ان البعض يتساءل عن الحياة التي تنتظرنا بعد تبادل الخواتم. في الواقع ، الكثير منا يقوم بوزن الإيجابيات والسلبيات للحياة الزوجية والانجاب قبل الزواج على امل ان يكون قراره النهائي هو الصواب. ولكن بفضل هذه الدراسة ، قد يكون لديك أخيراً إجابة لهذه المعضلة!

وفقا لدراسة نشرت مؤخرا في مجلة دراسات السعادة ، فأن الزواج يجعل الناس أكثر سعادة. وفيما يلي جميع النتائج الأخرى لهذا البحث.

العلاقة بين الزواج والسعادة! خلص البحث إلى أن المتزوجين يتمتعون برضا أفضل عن الحياة مقارنة بالعازبين أو المنفصلين أو المطلقين أو الأرامل. وتنطبق نتائج الدراسة أيضًا على الأشخاص غير المتزوجين والذين يعيشون معًا في علاقة طويلة الأمد.

الرفقة أم الزواج. ولعل الرفقة هي التي تجعل الناس أكثر سعادة وليس فكرة الزواج فقط ، أليس كذلك؟

ولكن هل هي مجرد مرحلة شهر العسل؟ ذكر الباحثون أن المتزوجين يقدمون "دعماً فريداً" لبعضهم البعض خلال الأوقات العصيبة ، ويمتد نعيمها إلى شيخوختهم أيضاً!

أزمة منتصف العمر. بينما كان كل شخص ، سواء كان متزوجا أم لا ، يمر بأزمات منتصف العمر ، أشارت الأبحاث إلى أن المتزوجين أفضل حالا (من حيث الرضا عن الحياة) من الآخرين ، وبالتالي فإن فوائد الزواج ليست قصيرة الأجل.

هل زوجك صديقك المفضل؟

وفقا للباحثين ، في حال كان شريكك هو أفضل صديق لك ، فإن مستويات السعادة قد تكون أعلى ، وتصبح فرص الحياة المؤمنة مضاعفة.