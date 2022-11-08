الزوج البائس: متلازمة يمكن أن تقضي على زواجك هل زوجك دائما منزعج وقلق ومحبط؟ قد تكون هناك أسباب وراء هذا السلوك الغريب مثل الإجهاد ، وقلة النوم ، وعدم التوازن الهرموني ، والغضب ، وما إلى ذلك. في الحقيقة، هذه النقاط السلبية يمكن أن تجعل أي شخص يشعر بالإحباط الشديد وقد تؤثر أيضًا بشكل مباشر على حياة الشخص وعلاقاته. لمحاربة كل هذه الاعراض، يجب أن تكون على دراية بالأسباب الرئيسية لهذه المتلازمة.

الزوج البائس: متلازمة يمكن أن تقضي على زواجك

الغضب والتوتر والمشاجرة

يعد انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون لدى زوجك مع تقدمه في العمر علامة رئيسية على متلازمة الزوج البائس. يمكن أن تؤثر أسباب أخرى مثل ضغط العمل والاعباء المالية والمشاكل الزوجية على زوجك كثيرًا. قد لا يكون سعيدًا أيضًا في علاقتكما أو قد يشعر بالتهديد بسبب بعض المشاعر التي قد تؤدي إلى انهياره.

الزوج البائس: متلازمة يمكن أن تقضي على زواجك

كيف تؤثر المتلازمة على الزواج؟

تعد متلازمة الزوج البائس من الأسباب الأقل شهرة للفشل الزوجي. عندما يكون زوجك متقلب المزاج، ويصرخ طوال الوقت، قد يكون من الصعب جدًا إيصال مشاعرك لزوجك. في النهاية ، ستشعرين بالإهمال وقد تشعرين أيضًا بالاحباط لأن زوجك غير قادر على مشاركة مشاعره ومشاكله معك. وعندما يكون هناك صمت مطبق في الزواج ولا يستطيع كلاهما التحدث مع بعضهما البعض ، يتوقف الزواج.

الزوج البائس: متلازمة يمكن أن تقضي على زواجك

دعونا نلقي نظرة على بعض العلامات التي تشير إلى أن زوجك قد يكون مصابًا بهذه المتلازمة:

يجد العيوب في أفعالك

سيحاول زوجك إيجاد العيوب في كل ما تقومين به. أي شيء تقومين به سيزعجه وسيتذمر من كل شيء. قد ينتهي بك الأمر إلى الشعور بأن لا شيء تقومين به سوف يرضيه.

يتجاهل وجودك ومشاعرك

إذا لم يعرك اي اهتمام وتجاهلك باستمرار ، فهذه علامة رئيسية على معاناة زوجك من متلازمة الزوج البائس. على الرغم من جهودك ، قد يتجنب الاستجابة لك أو الاهتمام باحتياجاتك.

يجادلك باستمرار

عندما يكون زوجك محبطًا للغاية ، فسوف يتطلع إلى المجادلة معك للتخلص من إحباطه. ستتحول المحادثات إلى مجادلات وسيبحث عن طرق لمهاجمتك وجعل الأمر يبدو وكأنه خطأك.

يتجنب الحديث عن حياتكما المستقبلية

إذا كان زوجك مصاباً بالمتلازمة فسوف يتجنب الحديث عن مستقبل علاقتكما على الإطلاق. من الطبيعي جدًا والمتوقع للزوجين أن يتخيلوا ويخططوا لمستقبلهم، لكن إذا كان زوجك يحاول تجنب ذلك ، بكل الطرق الممكنة، فأنت بحاجة إلى إجراء محادثة جادة معه.

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