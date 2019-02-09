ما تفسير الحلم بالزيت في المنام؟

إن رؤية الزيت في حلمك يمثل رغباتك في جعل الأمور تسير بسلاسة أكبر. ربما تحتاج إلى وضع القليل من الزيت في شيء لتحريك الأشياء. بدلا من ذلك ، قد تحتاج إلى إظهار المزيد من الحب والتعاطف في حياتك. مجازًا ، قد يشير حلم بالزيت إلى شخص يتحرك بسلاسة.

رؤية زيت الأطفال في حلمك يشير إلى أنك تحتاج إلى تهدئة الطفل في داخلك. لا بأس من الاسترخاء بعض الوقت.

رؤية الزيت الخام في حلمك يدل على ثروة كبيرة وثروات. بدلا من ذلك ، يشير الحلم إلى الإفراط أنت بحاجة إلى ان تكون اكثر وعيا بيئيا.

رؤية زيوت التدليك في حلمك ترمز إلى جانبك الحسي. ربما تحتاج إلى التعبير عن شهوانية أكثر.