اليكم السعرات الحرارية في أنواع المثلجات

تتنوع المثلجات بين البوظة المصنوعة من الحليب (تعرف بالآيس كريم او gelato) وبوظة الـ Sorbet وتكون مصنوعة من ماء وعصير الفاكهة وسكر وتكون خالية من مشتقات الحليب. الفرق بينهما ان لآيس كريم يكون دسماً أكثر من الـsorbet، إذ يحتوي بالإضافة الى الحليب والسكر والبيض، يحتوي ايضاً على الكريما، لذلك يحتوي على سعرات حرارية مرتفعة وتراوح نسبة الدهون المشتقة من الحليب بين 14-25% في حين ترواح نسبة الزبدة في gelato بين 5 -9%.

طبيب البوابة: هل المثلجات الخالية من السكر صحية أكثر؟

مكونات المثلجات: أيهما أفضل؟

بالرغم من احتواء الـgelato على دهون أقل إلا انه يحتوي على نسبة سكر عالية بمختلف نكهاتها. اما بالنسبة الى بوظة الـsorbet فهي خيار ممتاز لكل من يعاني حساسية اللاكتوز او ألماً في المعدة نتيجة الحليب.

اذا أردنا الحديث عن الآيس كريم أو الـgelato (يحتويان على الحليب) فهي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية، ولكنها أيضاً تحتوي على الكالسيوم ونسبة قليلة من البروتين. لذلك من المهم ان نشير ان نسبة السكر العالية والدهون من شأنها ان تُسبب البدانة وتسوس الأسنان وإرتفاع الكولسترول ومشاكل في القلب والشرايين. لذا نصيحة لكل من يتبع حمية غذائية عدم تناول الآيس كريم والـgelato. حتى بوظة الـsorbet بالرغم من عدم احتوائها على الدهون إلا انها تحتوي على نسبة كبيرة من السكر.

4 نصائح صحية عند تناول الآيس كريم في الصيف

اذاً، في الإجمال كل المثلجات تحتوي على سعرات حرارية مرتفعة ولكن أكثرها هي الآيس كريم التي تحتوي على أكثر من نكهة، كالـSnickers و Maltesers وNuts والكريما. تحتوي هذه الأنواع على سعرات حرارية مرتفعة حيث تراوح كل قطعة منها بين 120 الى 320 وحدة حرارية بحسب نوع وماركة البوظة.

عينة عن السعرات الحرارية

اذا كانت البوظة مغلقة يمكن قراءة الغلاف لمعرفة مكوناتها والسعرات الحرارية التي تحتويها. اذا اكنت بحدود 200 وحدة حرارية فهذا يعادل حصتين من السناك. ( كل سناك 100 وحدة حرارية). اما بالنسبة الى البوظة العادية ذات النكهات الطبيعية كالفانيلا والشوكولا والحليب فتصل كل كرة boule منها الى 150 وحدة حرارية. ما يعني أن 3 كرات من البوظة = 450 وحدة حرارية بالإضافة الى الكريما او chocolate chip فنصل الى 600 وحدة حرارية اي توازي وجبة غداء.

كذلك أصبح هناك مثلجات ليست مشتقة من الحليب مثل حليب الصويا او حليب جوز الهند وهي بوظة نباتية لا تحتوي على مشتقات حيوانية.

كما نجد اليوم مثلجات خالية من الدهون وسكر قليل ( fat free- sugar free)، والتي تكون أقل من 100 وحدة حرارية.

المزيد:

جربي آيس كريم بالعسل لعلاج الزكام

احترفي صنع بوظة التوت البري في منزلك

أطباق صحية: آيس كريم بالنعناع ورقائق الشوكولاته