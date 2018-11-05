كيف يضر مرض السكري بشبكية العين؟

مرضى السكري بضبط نسب السكر بالدم لديهم وفحص نظرهم باستمرار (shutterstock.com)

حذرت الرابطة الألمانية لأطباء العيون من أن داء السكري يهاجم الشبكية، حيث تُلحق نسبة السكر المرتفعة ضررًا بالأوعية الدموية الصغيرة بصفة خاصة، ومنها الأوعية الموجودة بالشبكية.

وعندما لا يتم إمداد الأوعية بالدم بشكل جيد، فإنها تتعرض للانسداد التام. وبالإضافة إلى ذلك، قد يحدث تسريب بالأوعية، وبالتالي تتعرض الخلايا البصرية للتلف بسبب التجمعات المائية. وعندما يتم اكتشاف التغيرات الطارئة على الشبكية مبكرا، فإنه يمكن منع التسريب بالأوعية الدموية بواسطة الأدوية.

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وبشكل عام، تنصح الرابطة مرضى السكري بضبط نسب السكر بالدم لديهم باستمرار من خلال المواظبة على العلاج واتباع أسلوب حياة صحي يرتكز على التغذية السليمة وممارسة الرياضة، مع إجراء فحوصات للعين مرة كل عام لاكتشاف أمراض الشبكية في الوقت المناسب.

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