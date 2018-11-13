هل أنتِ في خطر الإصابة بالسكري؟

هل انتِ في خطر الإصابة بالسكري؟

على الرغم من اتخاذ الاحتياطات الوقائية والتوعوية ضد الإصابة بمرض السكري، الا انه لا يزال من الامراض الشائعة في عصرنا الحالي. وقد يكون من الصعب اكتشاف أعراض داء السكري، حيث لا يشعر المرء بالتوعك بشكل واضح ليعرف أنه مصاب بالمرض، لكن إذا انتبه إلى بعض العلامات غير المعتادة، فإنه يستطيع أن يتوقع الإصابة بالمرض وربما يغير من نمط حياته ليتفاداه.

ومن أسباب الإصابة بالسّكري:

العامل الوراثي: هو من أكثر الأسباب الشائعة وهو يصيب المرأة لاسيما في شبابها، فإن كنت من اللواتي يحملن هذا المرض من دون التأثر به بشكل مباشر، يفضل استشارة اخصائي تغذية ليساعدك على وضع روتين غذائي صحي.

السّمنة: إن كنت من اللواتي يحببن الطّعام كثيراً ويأكلن من دون انتباه أو اتباع حمية غذائية معيّنة، إذاً أنت معرّضة للإصابة بمرض السّكري عن عمر مبكر وذلك بسبب الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالدّهون ما يسبب تغييرات في وظيفة البنكرياس وخلايا الجسم فيصبح حرق السّكر أمر صعب.

الخمول: إن كنت معرّضة وراثياً للإصابة بمرض السّكري، لا بدّ من التشديد وإرغام نفسك على ممارسة الرّياضة يومياً إن أمكن، وذلك للمحافظة على صحة الجسم وتعزيز عمل الأعضاء والخلايا لاسيما تلك المسؤولة عن حرق الدّهون والسّكر.

التوتّر والضّغط النفسي: تجنبي قدر الإمكان عن الشّعور بالتّوتّر وحاولي عدم إدخال نفسك في ضغوطات نفسية مزعجة، لأن ذلك يؤثر بشكل كبير على صحّتك، وعلى نسبة حرق الدّهون والسّكر في الدّم ما يسبب لك مرض السّكري حتى ولو كنت غير معرّضة وراثياً. وكانت بعض الدّراسات قد أكدّت أن التعب النفسي والتّوتّر يعتبران من أولى العوامل التي تسبب بهذا المرض.