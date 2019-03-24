الشاورما الصيامي

الشاورما من ألذ الوجبات السريعة، وأكثرها طلباً، وشهرةً في العالم العربي، تعود أصولها إلى المطبخ التركي، وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل الشاورما الصيامي:

مقادير شاورما الصيامي:

- حبتان من الفلفل الرومي الملوّن المقطع إلى شرائح.

- بصلة.

- ثلاثة عيدان من الكرفس.

- فطر طازج مقطع إلى شرائح حسب الحاجة.

- حبتان من الطماطم.

- ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

- ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

- زيت زيتون حسب الحاجة.

- ملح وفلفل أسود مطحون حسب الرغبة.

- رغيفان من الخبز الشامي.

طريقة تحضير شاورما الصيامي:

- أولاً تُقشر الطماطم ويُشوّح البصل والفلفل الرومي والفطر والكرفس.

- ثم نقوم بتتبيل المقادير بالملح والفلفل الأسود وتُترك على النار لمدة لا تقل عن دقيقتين.

- ثم يُفتح الخبز من النصف، ويُحشى بالشاورما، ويُلف.

- ثم يُوضع القليل من زيت الزيتون في مقلاة، وتُحمر الساندويشات به، ثمّ تُقدم، وصحتين وعافية.

المزيد:

طريقة بسيطة لتحضير شاورما الدجاج في المنزل

طريقة عمل شاورما الدجاج