طريقة عمل الشاورما الصيامي
الشاورما الصيامي
الشاورما من ألذ الوجبات السريعة، وأكثرها طلباً، وشهرةً في العالم العربي، تعود أصولها إلى المطبخ التركي، وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل الشاورما الصيامي:
مقادير شاورما الصيامي:
- حبتان من الفلفل الرومي الملوّن المقطع إلى شرائح.
- بصلة.
- ثلاثة عيدان من الكرفس.
- فطر طازج مقطع إلى شرائح حسب الحاجة.
- حبتان من الطماطم.
- ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.
- ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.
- زيت زيتون حسب الحاجة.
- ملح وفلفل أسود مطحون حسب الرغبة.
- رغيفان من الخبز الشامي.
طريقة تحضير شاورما الصيامي:
- أولاً تُقشر الطماطم ويُشوّح البصل والفلفل الرومي والفطر والكرفس.
- ثم نقوم بتتبيل المقادير بالملح والفلفل الأسود وتُترك على النار لمدة لا تقل عن دقيقتين.
- ثم يُفتح الخبز من النصف، ويُحشى بالشاورما، ويُلف.
- ثم يُوضع القليل من زيت الزيتون في مقلاة، وتُحمر الساندويشات به، ثمّ تُقدم، وصحتين وعافية.
المزيد:
طريقة بسيطة لتحضير شاورما الدجاج في المنزل
طريقة عمل شاورما الدجاج
اختيار المحرر
1 - 4 من 12