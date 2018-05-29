فوائد الشاي الأخضر للبشرة

الكريم المصنوع من خلاصة أوراق الشاي الأخضر يعالج بثور الوجه

يعتبر الشاي الأخضر مصدراً غذائيّاً غنيّاً بمضادات الأكسدة، حيث إنه يحتوي على المركبات متعددة الفينول، وتحديداً الكيتيكينات وحمض الجاليك، كما يحتوي على الكاروتينات والتوكوفيرول (الڤيتامين ھ) وحمض الأسكوربيك (الڤيتامين ج)، والمعادن مثل: الكروم، والمنغنيز، والسيلينيوم، والزنك، وبعض مركبات الفيتوكيميكال. وأوضحت العديد من الدراسات ارتفاعاً في مستوى مضادات الأكسدة في بلازما الدم بعد التناول المتوسط للشاي الأخضر، كما وجد أنّ ارتفاع سعة مقاومة الأكسدة في الدم التي يسببها الشاي الأخضر يقلل من الضرر التأكسدي في حمض ال DNA والليبيدات (الدهون)، كما وجدت العديد من الدراسات قدرة الشاي الأخضر على تخفيض الإجهاد التأكسدي في الجسم، والإبطاء من شيخوخة الخلايا.

إضافة إلى فوائده الصحية العديدة التي أثبتتها الدراسات والأبحاث العلمية الحديثة، بينت دراسة جديدة أن الكريم المصنوع من خلاصة أوراق الشاي الأخضر، أفضل العلاجات الفعالة لبثور الوجه المعروفة باسم داء الوردية. وأوضح الباحثون في جامعة سان فرانسيسكو حسب صحيفة القدس العربي ، أن داء الوردية هي مشكلة جلدية شائعة تظهر على مراحل، مشيرين إلى أن العلاج يسيطر على الأعراض فقط، ويمنع تدهور الحالة إلى وضع أسوأ، وبالتالي فان عدم علاجها يؤدي إلى التهابات مزمنة، وخصوصًا في الأنف الذي يظهر أحمر ومتضخما. ووجد الباحثون عند اختبار الكريم المصنوع من خلاصة أوراق الشاي الأخضر المحمصة علي 60 سيدة، تراوحت أعمارهن بين 25 ـ 50 عاما، جميعهن مصابات بأعراض واضحة لداء الوردية، أن النساء اللاتي عولجن بتلك الخلاصة مرتين يوميا لمدة 4 أسابيع، شهدن تحسنا في أعراض الوردية بنسبة 70 في المئة، مقارنة مع السيدات اللاتي تعالجن بدواء عادي.

هذا ومن جانب آخر ، قام فريق أمريكي من جامعة مينيسوتا الأمريكية بتطوير دواء مستخلص من الشاي على شكل مرهم قابل للدهن يعتقد انه ذو نتائج فعالة في مقاومة سرطان الجلد.

يحتوي الشاي على مادة البوليفينول وهي مادة يعتقد العلماء بأنها ذات اثر فعال في مقاومة و منع نمو سرطان الجلد. البوليفينول مادة تبدأ بالعمل بعد تعرض الجلد لأشعة الشمس، وهي موجودة في جميع أنواع الشاي سواء الأخضر أو الأسود.

أما عن طريقة عمل هذه المادة فهي تقوم بتقليص كميات أنزيم JNK-2 و الذي يزيد إفراز الجسم منه عندما يتعرض الجلد لضوء الشمس. و لان كميات هذا الإنزيم تنخفض نسبته بعد دهن الجلد بهذه المادة، يعتقد العلماء بأن لمادة البوليفينول اثر فعال في حصر نمو الخلايا السرطانية في الجلد.

يصاب حوالي مليون أمريكي سنويا بمرض سرطان الجلد كل عام. تم في السابق نشر أبحاث عن مدى فعالية شرب الشاي الأخضر في مقاومة السرطان، إلا أن الجديد في هذه الدراسة هو استخلاص مادة البوليفينول ودهنها على الجلد مباشرة بحيث تصبح اكثر فعالية. حيث أن الكمية الصغيرة التي يتم دهنها على الجلد تعادل شرب عشرة كؤوس من الشاي الأخضر لإحداث نفس المفعول.

يضيف العلماء أن هذا المرهم القابل للدهن يمكن استخدامه بمفردة على البشرة أو يمكن أن يستخدم مع واقي الشمس وذلك للحصول على وقاية تامة من أضرار التعرض لأشعة الشمس.

وفي الحقيقة فإن للشاي الأخضر فوائد صحية أخرى يستعرضها الخبراء ويبحثون في الأسباب التي جعلت من الشاي الأخضر أفضل شراب على الإطلاق من الناحية الصحية.

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الشاي الأخضر يساعد على حرق الدهون

يساعد الشاي الأخضر على تسريع عملية الأيض لأن تأثيره المضاد للأكسدة يساعد الكبد على أداء وظيفته بشكل أكثر فعالية.

فقد اكتشفت دراسة أميركية جديدة أجريت على رجال بدناء أن شرب الشاي الأخضر ثلاث مرات يوميًا يحرق 200 سعر حراري إضافي يوميًا. كذلك وجد الأشخاص الذين يتناولون الشاي الأخضر أن الطاقة لديهم تعززت بشكل كبير.

وعلاوة على ذلك ، يخفض الشاي الأخضر مستوى السكر في الدم والذي يعتبر مسؤولا عن خزن الجلوكوز على شكل شحوم، ولذا فإن تخفيض مستوى السكر يخفض أيضا مستوى الشحوم المخزونة في الجسم.

الشاي الأخضر يحمي القلب من الأمراض

أظهرت الدراسات أن الشاي الأخضر يخفض مستوى الكولسترول في الدم لان تأثيراته المضادة للأكسدة تمنع تأكسد الكولسترول الضار LDL في الشرايين.

ويعتبر تشكل جلطات الدم غير الطبيعي السبب الرئيسي في النوبات القلبية والجلطات الدماغية وقد أظهر الشاي الأخضر أنه يمنع تشكل الجلطات الدموية غير الطبيعية وأن له نفس فعالية الأسبرين في هذا المجال.

يجب ملاحظة أن الأسبرين له تأثيرات مضادة للتجلط تختلف عن الشاي الأخضر ولذا فإذا كنت تتناول جرعات صغيرة من الأسبرين للوقاية من النوبات القلبية أو الجلطة الدماغية ، فإنه ينبغي عليك الاستمرار في ذلك حتى لو كنت تشرب الشاي الأخضر أيضا.

كذلك أثبتت الدراسات أن الشاي الأخضر يزيد مستويات الكولسترول النافع HDL الذي يساعد على إزالة الصفائح الدهنية من جدران الشرايين.

الشاي الأخضر يساعد في تخفيض ضغط الدم

يعود سبب ارتفاع ضغط الدم إلى إنزيم تفرزه الكلية ويسمى ACE . وتعمل الأدوية المخفضة للضغط على منع إفراز الأنزيم ولذا فإن ضغط الدم يمكن تخفيضه من خلال تعطيل عمل الأنزيم.

أما بالنسبة للشاي الأخضر فهو معطل طبيعي للأنزيم وقد أظهرت دراسات عديدة أن ضغط الدم انخفض في الحيوان والإنسان بعد إعطائهما مستحضرات من الشاي الأخضر.

الشاي الأخضر يحمي من الإصابة بمرض السكري

حين يستهلك الجسم النشا، فإنه يحتاج إلى إنزيم يسمى amylase لتحليله إلى سكريات بسيطة يمكن امتصاصها في مجرى الدم.

وتقوم polyphenols الموجودة في الشاي الأخضر بمنع إنزيم amylase ولذا فإنها تساعد خفض مستويات السكر في الدم.

إن المستويات العالية للسكر والأنسولين في الدم يعرض الناس للإصابة بمرض السكري . فقد أظهرت إحدى الدراسات أن كوبا واحدا من الشاي الأخضر يوميا خفض مستوى نشاط إنزيم amylase بنسبة 87 بالمائة.

الشاي الأخضر يساعد على الوقاية من التسمم الغذائي

نظرًا لأن الشاي الأخضر يقتل البكتيريا فإن شربه مع الوجبات يمكن أن يخفض خطر الإصابة بالتسمم الغذائي البكتيري. كذلك يمنع الشاي الأخضر نمو البكتيريا في الأمعاء ويساعد على نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء.

الشاي الأخضر يمنع رائحة الفم

إن تناول الشاي الأخضر الذي يعتبر عاملاً طبيعيًا مضادا للبكتيريا مع الوجبات يمكن أن يساعد على قتل البكتيريا الموجودة في الفم والتي تسبب نخر الأسنان ورائحة الفم الكريهة.