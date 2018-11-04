هل توجد آثار جانبية للشاي الأخضر؟ وكم كوب يجب أن تشرب في اليوم؟

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة "البوليفينول" أكثر من أنواع الشاي الأخرى

إذا كنت تشرب الشاي الأخضر كثيراً احرص على زيادة فيتامين سي في طعامك لأنه يحسّن قدرة الجسم على امتصاص الحديد.

يُعرف الشاي الأخضر بأنه من أكثر المشروبات المفيدة للصحة، فهو خالٍ من السعرات الحرارية إذا لم تتم تحليته، ومفيد للبشرة والقلب والكولسترول والوزن والوقاية من بعض أنواع السرطان. لكن للإفراط في شُرب الشاي الأخضر آثار جانبية، إليك ما تحتاج معرفته عنها وعن عدد أكواب الشاي التي يمكنك شربها في اليوم:

الأنيميا.

تناول أكثر من 3 أو 4 أكواب من الشاي الأخضر يومياً يهدد بالأنيميا أو فقر الدم. الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة "البوليفينول" أكثر من أنواع الشاي الأخرى، والتي تمتاز بفوائد عديدة لكنها تقلل امتصاص الجسم للحديد، فإذا كنت تشرب الشاي الأخضر كثيراً احرص على زيادة فيتامين سي في طعامك لأنه يحسّن من قدرة الجسم على امتصاص الحديد.

الحمل.

لا ينبغي للحامل شُرب أكثر من كوبين من الشاي الأخضر في اليوم. يحتوي كل كوب من الشاي الأخضر على 200 ملغ من الكافيين، وعادة تُنصح الحامل بعدم تجاوز هذا الحد، ويعني ذلك شُرب كوب واحد من الشاي الأخضر في اليوم لتفادي آثار الكافيين على الجنين وعلى حليب الثدي.

المعدة الخالية.

لا ينبغي شُرب الشاي الأخضر على معدة خالية، لأنه قد يسبب نوعاً من الحساسية، إلى جانب زيادة الحموضة والإمساك، وقد يصل الأمر إلى القيء. التفاعل مع الأدوية. إذا كنت تتناول علاجات للضغط أو للأعصاب لا ينبغي أن تشرب الشاي الأخضر لأنه من المشروبات التي تقوم بتفاعلات دوائية. وبشكل عام اسأل الطبيب وراجع النشرة الدوائية قبل تناول أية أدوية.

ما عدد أكواب الشاي؟ تحث الإرشادات الصحية على تناول كوبين أو 3 أكواب من الشاي الأخضر للحصول على فوائده، لكن هناك تحذيرات من تناول 4 أو 5 أكواب من هذا الشاي، لأن هذه الكمية يمكن أن تزيد خطر الإصابة بـ: التوتر، والإسهال أو الإمساك، ومتلازمة القولون العصبي، والحموضة، والأرق، والسكري، وعدم انتظام ضربات القلب، وهشاشة العظام.

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