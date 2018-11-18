هذا الشاي يمنعكم من أكل الحلويات.. تحضيره سهل جداً

كشفت خبيرة الأعشاب الأميركية ميلاني سانت أورس، في كتابها The Simple Guide To Natural Health، أنه يمكن الحد من الرغبة في تناول الحلويات من خلال شرب أحد أنواع الشاي.

ونقل عنها موقع "مايند بودي غرين" المتخصص قولها إن أحد أنواع الشاي بالهال هو ما يساعد على ذلك. ونصحت بتناوله مباشرة بعد وجبة الطعام.

ولفتت إلى أن هذا يساعد على تهدئة الرغبة في تناول الأطعمة الغنية بالسكّر والتي تسبب زيادة الوزن.

ونصحت بتحضير هذا الشاي من خلال القيام بهذه الخطوات: وضع 6 حبات من الهال الأخضر مع كيس شاي عادي في كوب يحتوي على الماء الساخن، تغطية الكوب لمدة 5 دقائق وتصفية الخلاصة وتناولها بعد ذلك.

كما دعت الخبيرة أيضاً إلى إضافة القليل من العسل أو حليب اللوز إليه لمنحه طعماً حلواً ولذيذاً.