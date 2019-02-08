للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم.. إليكم 5 أنواع من الشاي

هناك ٥ أنواع من الشاي من شأنها إبقاء ضغط دمك في مستواه الطبيعي المطلوب (shutterstock.com)

يفضل الكثيرون الوسائل الطبيعية للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم، لأنه خطر يهدد صحة كثير من الناس في وقتنا الحاضر، فهو يرتبط بعوامل عدة كالتدخين، والسمنة، والتوتر، والأمراض المزمنة وعدم النوم بشكل جيد، وقد يؤدي ضغط الدم الزائد على جدران الشرايين إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وهناك ٥ أنواع من الشاي من شأنها إبقاء ضغط دمك في مستواه الطبيعي المطلوب، حسب ما جاء في موقع «أورجانيك فاكتس» المعني بالصحة وهي كالآتي:

أولا: الشاي الأخضر

يعمل الشاي الأخضر بمثابة موسع للأوعية الدموية وذلك بفضل احتوائه على كمية وفيرة من مضادات الأكسدة، الأمر الذي يترتب عليه خفض ضغط الدم بشكل طبيعي.

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ثانيا: الشاي الصيني الأسود

وجدت الدراسات أن الشاي الصيني الأسود يحتوي على مزيج غني من مضادات الأكسدة والخصائص المهدئة، مما يجعله علاجاً فعالاً لارتفاع الضغط.

ثالثا: شاي البابونج

يعرف البابونج على مر العصور بأنه من الأعشاب المهدئة، وغالبا ما يستخدم لتهدئة الجسم والاسترخاء قبل النوم، وهذه التأثيرات نفسها تجعل منه حلا مثاليا لارتفاع ضغط الدم، لأنه يساعد على استرخاء الأوعية الدموية والشرايين وتمددها.

رابعا: شاي الثوم

يحتوي الثوم على كمية وفيرة من مضادات الأكسدة والمركبات الكبريتية ذات التأثير الوقائي، حيث تقلل من التهاب الشرايين والأوعية الدموية وبالتالي تخفض ضغط الدم وتخفف من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية.

خامسا: شاي الكركديه

يمكن أن يساعد شاي الكركديه والمعروف بخصائصه المهدئة، على خفض ضغط الدم والحد من هرمونات التوتر في الجسم، الأمر الذي يمكن أن يخفف الضغط على القلب والأوعية الدموية.

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