الشتاء في الأرجنتين: أفضل 5 وجهات من رقص التانغو في بوينس آيرس إلى المناظر الطبيعية الخلابة في باتاغونيا ، تقدم جولة الأرجنتين مجموعة من المغامرات الثقافية والخارجية للمسافرين. لا يختلف هذا خلال فصل الشتاء في هذا البلد الواقع في أمريكا الجنوبية، حيث تعتمد الأنشطة المتوفرة في جميع أنحاء الأرجنتين ودرجات الحرارة على المكان الذي تزوره خلال الأشهر الباردة في البلاد. بغض النظر عن الأماكن التي قررت زيارتها في الأرجنتين خلال فصل الشتاء ، فمن المؤكد أنك ستفوت حشود السياح الكبيرة وستحصل على فرصة لرؤية بعض عجائب الأرجنتين الطبيعية في ذروتها.

الشتاء في الأرجنتين: أفضل 5 وجهات

الأرجنتين زيارة خلابة في الشتاء

أشهر الشتاء في الأرجنتين من يونيو إلى أغسطس. ومع ذلك ، نظرًا لأن الدولة تمتد عبر العديد من خطوط العرض ، يمكن أن تختلف درجات الحرارة اختلافًا كبيرًا من موقع إلى آخر. الجزء الشمالي من البلاد القريب من البرازيل شبه استوائي ، لذا تكون درجات الحرارة معتدلة وممتعة في الشتاء. في المنطقة الوسطى وحول بوينس آيرس ، تتراوح درجات الحرارة في الشتاء عادة بين 8 درجات مئوية و 16 درجة مئوية (6 درجات فهرنهايت إلى 46 درجة فهرنهايت) ، مع بعض الأمطار. يحصل جنوب باتاغونيا على أبرد درجات الحرارة بشكل عام عند أو أقل من 0 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت).

أفضل 5 وجهات سياحية في الأرجنتين خلال الشتاء

لا تعرف إلى أين تذهب خلال فصل الشتاء؟ لقد أدرجنا أدناه اختياراتنا المفضلة للأماكن التي يجب زيارتها في الأرجنتين ، من الشمال إلى الجنوب.

الشتاء في الأرجنتين: أفضل 5 وجهات

1. شلالات اجوازو في الشتاء

يمكن الاستمتاع بالمناظر الخلابة لشلالات إجوازو من العديد من منصات المشاهدة.

موقعها في شمال الأرجنتين يعني أنك ملزم بتجربة مناخ شبه استوائي على مدار العام ، لكن رحلة إلى شلالات إجوازو خلال أشهر الشتاء في الأرجنتين ستتيح لك الاستمتاع بروعة الشلالات في درجات حرارة أقل ومع حشود أقل. تعد شلالات إجوازو واحدة من أروع الشلالات في العالم ، وهي مشهد لا ينبغي لأحد أن يفوته في أي طقس.

الأنشطة الموصى بها:

قم بجولة بالقارب السريع إلى قاعدة الشلالات. تميل المياه إلى الانخفاض في الشتاء ، مما يعني أنه من الممكن الاقتراب منها.

يمكنك القيام بنفس الرحلة فوق الشلالات ولكن بطائرة هليكوبتر لمشاهدة منظر رائع يخطف الانفاس

يمكنك المشي لمسافة 4.5 كيلومترات في غابة Sendero والسباحة في خندق مائي طبيعي عندما تصل إلى النهاية ؛ إنه دافئ بدرجة كافية للاستمتاع بالغطس السريع.

الشتاء في الأرجنتين: أفضل 5 وجهات

2. مندوزا في الشتاء

تظل مندوزا دافئة إلى حد ما خلال أشهر الشتاء في الأرجنتين ، خاصة خلال النهار عندما تكون الشمس مشرقة. ومع ذلك ، فإن الجبال المحيطة بالمنطقة لديها أكبر قدر من الثلوج على قممها خلال فصل الشتاء ، مما يجعل المنطقة ذات مناظر خلابة بشكل خاص. بالإضافة إلى ذلك ، لن تحصل على الكثير من حشود السياح حتى تتمكن من الاستمتاع بتجربة أكثر استرخاءً في مصانع النبيذ الشهيرة في مندوزا والمعالم الثقافية والمناظر الطبيعية الجميلة!

الأنشطة الموصى بها:

قم بزيارة المناطق الثقافية مثل Plaza Independencia و Peatonal Sarmiento.

تنزه في Parque Provincial خلال فصل الشتاء في الأرجنتين ، لن يستغرق الأمر وقتًا طويلاً للوصول إلى خط الثلج.

قم بجولة في مصانع النبيذ في مندوزا على دراجة وتمتع بدرجات الحرارة الباردة.

جرب النبيذ والمطبخ المحلي الذي تشتهر به ميندوزا.

الشتاء في الأرجنتين: أفضل 5 وجهات

3. تزلج في باريلوتشي Bariloche

سيجد عشاق الشتاء الكثير من الأنشطة الترفيهية للاستمتاع بها في هذا الملاذ الجبلي الخلاب في الأرجنتين

يُعد هذا مكانًا رائعًا لتجربة شتاء باتاغونيا الحقيقي ، ويشتهر بمنحدراته الثلجية الخلابة ، ومنتجعات الكابينات الخشبية ، والتزلج الرائعة. تأكد من أخذ الكثير من الملابس الدافئة لأن الرحلة إلى باريلوتشي خلال فصل الشتاء يمكن أن تكون باردة في بعض الأحيان. سيجد عشاق الشتاء الكثير من الأنشطة الترفيهية للاستمتاع بها في هذا الملاذ الجبلي الخلاب في الأرجنتين.

الأنشطة الموصى بها:

التزلج على المنحدرات.

ركوب الخيل للاستمتاع بالمناظر الخلابة في أرض العجائب الشتوية من خلال جولة إرشادية عبر الجبال والغابات والأنهار المتجمدة

الاستمتاع بركوب التلفريك إلى قمة جبل أوتو للحصول على بعض المناظر الخلابة للمناظر الطبيعية الشتوية.

الشتاء في الأرجنتين: أفضل 5 وجهات

4. أوشوايا في الشتاء

يمكن أن تكون أوشوايا شديدة البرودة خلال فصل الشتاء ولكن المناظر تستحق ذلك. تعتبر تييرا ديل فويغو عمليًا، أبعد مدينة في الجنوب في العالم. عندما تزور أوشوايا ، اسرق كل فرصة للتواجد في الخارج واستمتع بالأنشطة التي لا نهاية لها - من التزلج على الجليد إلى الرحلات على الجليد والمزيد. كما قد تتوقع ، يمكن أن تكون درجات الحرارة شديدة البرودة مع انخفاض درجة التجمد في الليالي ، لذا تأكد من ارتداء طبقات إضافية للبقاء دافئًا!

الأنشطة الموصى بها:

تحقق من Martial Glacier المذهل في جولة إرشادية

المشي لمسافات طويلة أو حذاء الثلوج حول بحيرة Fagnano

انطلق في جولة بعربة الثلج عبر المناظر الطبيعية الشتوية الجميلة - فأنت في أخر طرف من "نهاية العالم"!

الشتاء في الأرجنتين: أفضل 5 وجهات

5. بويرتو مادرين في الشتاء

تشتهر بشكل خاص بكونها موقع لمشاهدة الحيتان ، خاصة خلال أشهر الشتاء في الأرجنتين. بصرف النظر عن فرصة اكتشاف الحوت الجنوبي، هناك الكثير من الأنشطة الثقافية والخارجية الأخرى عندما تكون في جولة إلى Puerto Madryn. لا يوجد ثلوج على الإطلاق بسبب الموقع بجانب المحيط الأطلسي ، ولكن لا يزال من الممكن أن يكون الجو باردًا بعض الشيء ، لذا تأكد من اخذ الجاكيتات الدافئة.

الأنشطة الموصى بها:

قم بزيارة أكبر مستعمرة بطريق في أمريكا الجنوبية في منطقة بونتا تومبو المجاورة

اكتشف الحياة البرية المحلية بما في ذلك الطيور البحرية المهاجرة وأوركاس والحيتان في رحلة بالقارب لمشاهدة الحيتان

اذهب للغطس لرؤية الحياة البحرية تحت الماء. مع المعدات المناسبة والدليل ، يمكن الغوص حتى خلال فصل الشتاء

سواء كنت تأمل في تجربة المناظر الطبيعية الشتوية القاسية في جنوب الأرجنتين أو تفضل الطقس الشتوي الأكثر اعتدالًا في الجزء الشمالي من المقاطعة ، فإن الشتاء في الأرجنتين مليء دائمًا بالمغامرات. تخطي الحشود السياحية في المدن الكبرى واكتشف الأنشطة الموسمية الرائعة التي قد يفوتها المسافرون الآخرون بزيارة إحدى أفضل الوجهات في الأرجنتين خلال فصل الشتاء!

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المصدر: bookmundi.com