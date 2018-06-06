5 حلول للتغلب على مشكلة الشعر الخفيف

يمكنك تصفيف شعرك بطريقة تمنحه كثافة وحجم إضافي

إذا كنت تعانين من مشكلة الشعر الخفيف، وتحلمين بالظهور بإطلالة تجعل شعرك يبدو أكثر كثافة، فإليك بعض الحلول الفعالة التي تساعدك في ذلك:

- رفع جذور الشعر: فإن جمع الشعر على شكل كعكة يعطي إحساسا بكثافته وثقله، وهو حل بسيط وعملي، يلجأ مصففو الشعر إليه، فلا يكون الشعر ملتصقا بفروة الرأس.

- تغيير لون الشعر: يمكنك الاكتفاء بتلوين خصلات محددة وليس الشعر كله، فهذه الحيلة تعطي حجم وكثافة للشعر، خاصة مع اختيار اللون المناسب.

- البكرات الساخنة: قومي بلف شعرك على هذه البكرات وعندما تنزعيها اتركي شعرك يسقط في مكانه دون تصفيف، لتحصلين على تسريحة جميلة وحجما أكبر لشعرك.

- تجفيف الشعر من أسفل إلى أعلى: قومي بقلب رأسك وتجفيف شعرك بالمقلوب، ثم إعادته إلى مكانه مرة أخرى وتركه كما هو، ويمكنك بعد أن يجف أن ترشيه بقليل من مكثف الشعر، وهذه الطريقة تناسب صاحبات الشعر متوسط الطول وليس الطويل.

- تغيير قصة شعرك: يمكنك تصفيف شعرك بطريقة تمنحه كثافة وحجم إضافي، كأن يكون طبقات فوق بعضها، كما أن تغيير قصة شعرك ستمنحك شكلا مختلفا تماما.

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