الشوربة الصحية لفقدان الوزن

وصفات شهية وصحية لفقدان الوزن بطريقة صحية. هذه الشوربة غنية بالخضراوات والالياف والفيتامينات.

شوربة الخضار

المكونات:

1 كوب من القرنبيط ، 1 كوب من الجزر ، 1 كوب من البازلاء الخضراء ، 1 كوب من الفليفلة والبصل مع 6 حصوص من الثوم والفلفل الأسود والملح حسب الذوق.

الطريقة:

تقطع جميع الخضراوات بدقة. تؤخذ مقلاة وتسخن فيها ملعقة كبيرة من الزيت. نضيف الثوم والبصل حتى يصبح لونها بني ثم تضاف كل الخضار ونقلي لمدة خمس دقائق أخرى. يضاف الماء ويترك الخليط ليغلي. تغطى المقلاة ويترك الخليط ليغلي ​​لمدة 10 دقائق. يضاف الملح والفلفل حسب ذوقك وتقدم ساخنة.

شوربة الفطر

المكونات:

1 كوب من المشروم المفروم ، 1 ملعقة صغيرة من دقيق الذرة (مغموس في ربع ملعقة صغيرة من الحليب الخالي من الدسم) ، 1 شريحة صغيرة الحجم من البصل والملح حسب الذوق ، 1 كوب حليب، فلفل أسود حسب المذاق و 2 كوب من الماء.

الطريقة:

خذ المقلاة وأضف الفطر المفروم والحليب واطبخيه حتى يصبح الفطر بارد. الآن احتفظي به جانباً ليبرد. بمجرد أن يبرد ، خذ خلاطًا وامزجه معجونًا ناعمًا.

يُسكب البصل في مقلاة حتى يحمر لونه ويُحفظ جانباً. الآن اخلطي معجون الفطر والبصل واتركيه لمدة ثلاث دقائق. يمكنك إضافة دقيق الذرة لجعل العجينة أكثر سمكا. يطهى الآن لمدة 4-5 دقائق ويقدم ساخنة.