الشوربة المكسيكية بالفلفل الحار

الشوربة المكسيكية من أنواع الشوربات الصحية التي تعطي حرارة للجسم...

وهي غنية بالقيمة الغذائية العالية لاحتوائها على فيتامينات ومضادات الأكسدة. وهي تصلح لعمل حمية غذائية في أي وقت دون استخدام كريمة دسمة.

المقادير:

4 صدور دجاج مسلوقة ومقطعة مكعبات صغيرة

½ علبة فاصوليا حمراء

1/2 علبة فاصوليا بيضاء

1/2 علبة من حبوب الذرة

1 كوب عصير طماطم مركز طازج

1 كوب كريمة طبخ (لايت)

حبة بصل كبيرة مفرومة

حبة فلفل أخضر مفروم

حبة فلفل أحمر مفروم

حبة فلفل أخضر حار مفروم

1 ملعقة كبيرة زبدة

3 أكواب مرق دجاج

½ ملعقة صغيرة كمون

ملح وفلفل أسود

الطريقة :

ضعي الزبدة في وعاء للطهي على حرارة متوسطة، ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل.

أضيفي الفلفل الأخضر والأحمر والفلفل الحار وقلبي لمدة 5 دقائق.

أضيفي الفاصوليا البيضاء والحمراء والذرة والدجاج والكمون والملح والفلفل الأسود وقلبي لمدة 10 دقائق.

أضيفي عصير الطماطم الطازج واتركيه على نار هادئة لمدة 15 دقيقة مع التقليب كل دقيقتين.

أضيفي المرق والكريمة وقلبي باستمرار حتى تغلي.

ضعي الشوربة في أطباق التقديم وقدميها ساخنة مع الخبز المحمص.