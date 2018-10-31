ما تفسير رؤية الصحيفة في المنام؟

رؤية أو قراءة الصحيفة في حلمك يدل على أن ضوء وبصيرة جديدة يتم إلقاءها على مشكلة تزعجك في الواقع. أنت تبحث عن معرفة وإجابات لهذه المشكلة. راجع تفاصيل الحلم لأنها قد تقدم حلاً لك. بدلا من ذلك ، قراءة الصحيفة تعني أنك بحاجة إلى أن تكون أكثر صوتيا. عليك أن تعبر عن نفسك. لقد حان الوقت لصنع العناوين الرئيسية.

إن الحلم بأنك غير قادر على قراءة الصحيفة يشير إلى أن سمعتك أصبحت موضع تساؤل. هناك عدم يقين في موقف تسعى إليه.

اما الحلم بأنك تبيع الصحف فيشير إلى أنك تحاول إعلام الآخرين وتنبيههم ببعض المعلومات المهمة. ربما لديك إعلان مهم .