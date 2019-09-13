الصداقة في حياة برج الجوزاء وتوافقه مع الأبراج الأخرى

توافق الأبراج فيما بينها، خصوصاً في الصداقة يعتمد بشكل رئيسي على مدى تقارب الأفكار وقوة الانسجام بين الأفراد. وكل برج يتميّز بصفات خاصة به تجعله إما يتوافق مع الآخر ويشكّل صداقة متينة، أو تبعده عن البعض. وبرج الجوزاء، كسائر الأبراج الأخرى يتمتّع بصفات خاصة، قد تقرّبه من بعض الأبراج ويتوافق معها في الصداقة، وأخرى تجعله بعيداً عن البعض. ولمعرفة المزيد حول توافق برج الجوزاء في الصداقة مع الأبراج كافة، إليك الآتي:

توافق برج الجوزاء مع الأبراج الأخرى:



توافق برج الجوزاء مع الحمل:

مولود برج الجوزاء يتحلّى بصفة الكرم والإسراف، والاهتمام المباغ به مع الأشخاص المحيطين به، لا سيما الأصدقاء. وعلاقةٌ برج الجوزاء مع الحمل علاقة غير منسجمة، تتميّز بالمزاجية والتقلّب وعدم الإستقرار، علماً أن برج الجوزاء هو برج هوائيّ، في حين أن برج الحمل هو برج ناريّ. كما أن مولود برج الحمل غالباً ما يصاب بالملل من اهتمام الجوزاء الزائد به.

توافق برج الجوزاء مع الثور



مولود برج الثور إنسان مثابر ومتماسك في حياته العملية، وعلى الجانب الآخر فإن مولود برج الجوزاء عديم الاستقرار ومتقلّب المزاج وقراراته انفعالية، وغير مسؤولة. وعلى الجانب الآخر فإن مولود برج الثور إنسان مثابر ومتماسك في حياته العملية. لذا، علاقة الجوزاء والثور ليست ناجحة لكلا الطرفين، ولا يميل أحدهما للآخر.

توافق برج الجوزاء مع الجوزاء



هذان البرجان يشكّلان ثنائياً جميلاً، يتمتعان بذكاء حاد وسريع، ينجزان أفضل الأعمال، ينالان مميزات وتقديرات في العمل، منسجمان، يشتركان في العديد من الصفات وحبّ الحرية. ويعتبران ثنائيٌ ناجح، يسود علاقتكما التوافق على الأصعدة كافةً.

توافق برج الجوزاء مع الدلو



مولود برج الجوزاء والدلو، تجمعهما علاقة متينة ومنسجمة ومتناغمة؛ فهما يملكان الطباع نفسه، وذلك يسهّل عملية التفاهم ويدفعهما إلى المزيد من التفاؤل والتفاني وحب الحياة، وأجمل ما في هذه العلاقة الاحترام المتبادل بينهما وحب الاستطاع الذي يتمتّع به الطرفان، وحرية الرأي وعدم التدخّل في شؤون الآخَر.

توافق برج الجوزاء مع الجدي



علاقة نفور وغير منسجمة بين هذين البرجين. فالتناقضات كثيرة والسلبيات تفوق الإيجابيات، ومن الصعب استمرار العلاقة؛ فهما مختلفان من جميع الأوجه؛ فالجوزاء مرهف الإحساس بينما الجدي متطلّب كثيراً، كما أنه يفرض نفسه على من يحب، ويريد الاستقرار والهناء، لذلك يصعب عليهما الارتباط والتفاهم في جميع الأمور.

توافق برج الجوزاء مع القوس



يخيّم الانسجام والتناغم بين مولود برج الجوزاء والقوس، فكلاهما حيب أن يمارس حريته الشخصية وهما متفاهمان في ذلك وكلاهما قادر على مقاومة الصعوبات ويتأقلمان في جميع الظروف والمناسبات، وهما لا يفرضان على بعضهما التزامات محدّدة. لذا، هذان البرجان يشكلاّن ثنائياً ناجحاً في الصداقة.

توافق برج الجوزاء مع العذراء



مولود برج العذراء يتمتّع بالجدية التي تتناغم مع رقة الجوزاء، وأكثر ما يعجب الجوزاء في العذراء هو الخيال الواسع، بوجه عام هما متفاهمان على صعيد الصداقة. ولكن، علاقتهما تتصف بالمتنافرة، بسبب التناقض الكبير في أسلوب وطريقة تفكير الطرفين وبسبب مزاجية مولود العذراء

توافق برج الجوزاء مع الأسد



العلاقة بين الجوزاء والأسد غير قوية، وغير منسجمة بسبب حب السيطرة والرغبة بالإستقلالية من قِبل الطرفين. فالعلاقة بينهما تنطلق بضعفٍ منذ بداياتها؛ حيث ان التفاهم بينهما صعبٌ وعسير. مولود الاسد يحترم رغبة الطرف الآخر في الاستقلال المادي والمعنوي. بيد أن مولود الجوزاء يحب السيطرة والتملّك.

توافق برج الجوزاء مع الميزان



تسود التناقضات والاختلافات بين هذين البرجين؛ إذ كل برج يعيش في عالم يختلف عن الآخر. العلاقة غريبة والانفصال واقع مهما طال زمن الصداقة، وفى كل مرة يلتقيان فيها يسكن قلبيهما الشوق والحنين، لكن لا يمكن أن يتفقا أو يتفاهما.

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