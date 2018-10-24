الصفات العامة لبرج العقرب

يتميز أشخاص برج العقرب بتمتعنهم بشخصية هادئة ورصينة

برج العقرب هو من الأبراج المائية، مواليد برج العقرب من تاريخ 23 أكتوبر إلى تاريخ 21 نوفمبر، ومن الصفات العامة لبرج العقري:

1- يتميز أشخاص برج العقرب بتمتعنهم بشخصية هادئة ورصينة و غيورة و شكاكة لدرجة كبيرة.

2- يتميز برج العقرب بشخصية عصبية إذ من الممكن أن ينفجر غضباً في وجه من يوجه إليه الإنتقاد أو من يستهزء بهم و بأفكارهم.

3- يتختلف طريقة حلهم و تفهمهم للمشاكل من شخصية لأخرى، إذ قد تجد من في برج العقرب يحل أموره و مشاكله بطرقة متفهمة وهادئة.

4- كما يتميّز أشخاص برج العقرب بأنهم يتوخون الحذر والترقب والشك في سلوكياتهم و في تفكيرهم ومن الواضح أن يظهر هذا الشيء أمام من حولهم.

5- إذ أنهم من الصعب أن يصدقوا و يثقوا بأفكار من حولهم بكل سهولة بل يبدأون بالشك بكل فكرة ويشككون بصحتها ويقومون بانتقادها.

6- يعتز أشخاص برج العقرب بأفكارهم وسلوكياتهم كما يظهرون اعجباهم بالمثل والقدوة العليا في الحياة.

7- أشخاص برج العقرب رومانسيون جدًا غير أنهم حذرون جدًا ولا يثقون بسهولة بمن يحبون.

8- يتميز أشخاص برج العقرب أيضا بأنهم يغيرون كثيرا كما أنهم يحبون بحذر إذ أنهم لا يعطون كل مشاعرهم و أحاسيسهم بلا مقابل ولكن إذا حبوا ووثقوا يعطون ويفعلون الكثير من أجل من يحبون.

9- يفضل أشخاص برج العقرب العمل الفردي عن العمل الجماعي ولكنهم يتميزون بالقدرة على النوعين من العمل ولكن بسبب طبيعتهم الحادة و عدم الثقة بمن حولهم بكل سهولة تجعلهم يفضلون العمل الفردي عن العمل الجماعي.

10- أغلب اشخاص برج العقرب يميلون إلى المشاريع الفردية وتجدهم يرغبون في ترك الأعمال الجماعية.

11- بالنسبة لعلاقات الصداقة عند مواليد برج العقرب فإن علاقات الصداقة معقدة لديهم غير أنّهم مخلصون وأوفياء لأدقائهم.

12- يمتلكون ذاكرة قوية جدًا مع عدم القدرة على السماح وغالبًا ما يسعى إلى الإنتقام من الشخص الذي تسبب في ألم له.

13- مولود برج العقرب، لا ينسى من كان معه جيداً ويعمل على رد الجميل.

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