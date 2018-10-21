ذا فاجأك العقرب أنه يريد مقابلتك لأي سبب دون سابق ترتيب، اعرف أهميتك لديه

ذكي، لماح، شديد الانتقام، هذه أبرز صفات مواليد برج العقرب، الذي يتبدل حاله تماماً عندما يقع في الحب، فيصبح شخص آخر مع حبيبه على عكس طباعه الشرسة في الأغلب، وإذا كان شريكك من برج العقرب، فهذه الإشارات التي تجعلك تعرف مدى حبه لك.

1-إذا جعلك العقرب في أول حساباته، وأول اهتمامات يومه بمكالمة هاتفية في الصباح الباكر، أو رسالة للاطمئنان على صحتك في أول اليوم.

30 حقيقة عن برج العقرب

2-عندما لا يعتذر العقرب عن أي مواعيد بينكما، بل تجده يعتذر عن مواعيده لمقابلتك، اعرف وقتها أنك شخص مهم في حياة العقرب.

3-تجد العقرب يتفنن ويتبارى في مناسباتك الخاصة، ليهاديك أفضل الهدايا، أعلم وقتها أنك شخص عزيز لديه لأنه استقطع من وقته ليحاول إسعادك.

4-إذا فاجأك العقرب أنه يريد مقابلتك لأي سبب دون سابق ترتيب، اعرف أهميتك لديه لأنه لا يبادر بمثل هذا مع أي شخص.

مميزات وعيوب برج العقرب

5-لوم العقرب يعني أنه يحبك لأنه لا يعاتب من لا يهتم بهم، ويأخذ موقف مباشر منهم دون أي تفكير أو عتاب.

6-إذا دخلت منزل برج العقرب اعرف أنك مقرب له لأنه لا يحب أن يدخل منزله أي شخص، بل على العكس ينتقى الأشخاص جيدا في حياته.

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