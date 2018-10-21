6 علامات تفضح حب "برج العقرب"
1-إذا جعلك العقرب في أول حساباته، وأول اهتمامات يومه بمكالمة هاتفية في الصباح الباكر، أو رسالة للاطمئنان على صحتك في أول اليوم.
2-عندما لا يعتذر العقرب عن أي مواعيد بينكما، بل تجده يعتذر عن مواعيده لمقابلتك، اعرف وقتها أنك شخص مهم في حياة العقرب.
3-تجد العقرب يتفنن ويتبارى في مناسباتك الخاصة، ليهاديك أفضل الهدايا، أعلم وقتها أنك شخص عزيز لديه لأنه استقطع من وقته ليحاول إسعادك.
4-إذا فاجأك العقرب أنه يريد مقابلتك لأي سبب دون سابق ترتيب، اعرف أهميتك لديه لأنه لا يبادر بمثل هذا مع أي شخص.
5-لوم العقرب يعني أنه يحبك لأنه لا يعاتب من لا يهتم بهم، ويأخذ موقف مباشر منهم دون أي تفكير أو عتاب.
6-إذا دخلت منزل برج العقرب اعرف أنك مقرب له لأنه لا يحب أن يدخل منزله أي شخص، بل على العكس ينتقى الأشخاص جيدا في حياته.
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