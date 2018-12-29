ما تفسير رؤية الصقر في المنام؟

رؤية الصقر في حلمك يعني بأن هناك بعض الشبهات والشكوك التي تدور حولك. أنت بحاجة إلى المضي قدما بحذر. بدلا من ذلك، يرمز الصقر الى البصيرة. ضع في اعتبارك عبارة "عين الصقر" والتي تعني أنك بحاجة إلى مراقبة شخص ما أو موقف عن كثب .

الحلم بصقر ميت يعني ضمناً أن شخصا ما يخفي عنك بعض الحقائق. شخص ما يمنعك من معرفة الحقيقة.

إذا كنت تحلم بقتل الصقر ، فهذا يعني أنك تفتقد الرؤية في بعض مجالات حياتك. ربما انت ضيق الأفق للغاية.