من فوائد الصنوبر الحد من الشهية، تعرف على البقية!

استخدم الصنوبر كغذاء منذ آلاف السنين، وتعد فوائده كثيرة ومتعددة. فهو من المكسرات والبذور الحلوة، التي تنمو في الغابات البرية الباردة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وخصوصًا في سيبيريا وكندا، بحيث تتميز بطعمها اللذيذ، الذي يستخدم في الكثير من الأكلات والأطعمة، ليضفي عليها نكهة رائعة، بالإضافة إلى اعتباره مصدرًا جيدًا للمغذيات النباتية والفيتامينات والمعادن الأساسية، والدهون الأحادية غير المشبعة، التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم، كما يحتوي على العديد من الفوائد الأخرى.

يستخدم الصنوبر في تخفيف الوزن لقدرته على الحد من الشهية، وذلك بسبب احتوائه على حمض البينولينك، الذي يعمل على إخراج الإنزيمات القامعة للجوع في القناة الهضمية، كالكوليسيستوكينين، والغلوكاغون.

يعد من المكسرات الغنية بالسعرات الحرارية، بحيث يوفر تناول 100 غرام من حباته الجافة ما يقارب 673 سعرة حرارية، بالإضافة إلى احتوائها على العديد من المواد المعززة للصحة، كالمواد الكيميائية النباتية، والفيتامينات، ومضادات الأكسدة، والمعادن.

كذلك، يحتوي على الكثير من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة، التي تساعد في خفض الكوليسترول الضار بالجسم، وزيادة الجيد منه، بالإضافة إلى قدرته على منع مرض الشريان التاجي، والسكتة الدماغية.

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