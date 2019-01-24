الملح يسبب زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب

حذر باحثون أمريكيون من الإفراط في تناول الملح، حيث إنه أدى إلى وفاة أكثر من مليوني شخص حول العالم، مليون منهم تحت سن السبعين عاماً، وحدثت 60% من الوفيات لدى الرجال، و40% لدى النساء.

وقال الباحثون في جامعة هارفرد الأمريكية إن استهلاك الصوديوم يسهم في زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

وبيّن الباحثون أيضاً أن 15% من الوفيات جراء السكتات القلبية والجلطات وأمراض القلب ترجع إلى الإفراط في تناول الملح.

وأوضحوا أن خطورة استهلاك الكثير من الأملاح أكبر من التي لدى السكريات، وفسّروا ذلك بإمكانية الامتناع عن المشروبات المحلاة بالسكر التي ليست سوى نوع واحد من المواد الغذائية التي يمكن للناس أن تتجنبه، في حين أن الصوديوم موجود تقريباً في كل الأطعمة.

ومن مخاطر الإفراط في تناول الملح أيضاً احتباس الماء في الجسم، والإصابة بالسمنة وارتفاع ضغط الدم وكذلك تلف الكُلى.

وينصح الخبراء بألا تتجاوز كمية الصوديوم في اليوم الألف مليغرام، أي ما يعادل ملعقة صغيرة، وهي كمية اعتبرها الباحثون الأنسب.