الصيف في دبي: تسوق، عروض ترفيهية وجوائز قيمة تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة لاستقبال موسم العطلة الصيفية بمجموعة كبيرة من الفعاليات والبرامج المتنوعة، وسط تفاؤل بموسم سياحي مميز نتيجة النجاح الكبير، الذي حققته الدولة في عودة مظاهر الحياة الطبيعية إلى وضعها قبل دخول جائحة كورونا.

الصيف في دبي: تسوق، عروض ترفيهية وجوائز قيمة

"مفاجآت صيف دبي" - الموسم 25

واحتفالاً بمرور خمسة وعشرين عاماً على انطلاق "مفاجآت صيف دبي" - التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة- ستقام مجموعة من الفعاليات لمدة عشرة أسابيع مليئة بأفضل عروض التسوق، والباقات الفندقية وتجارب المأكولات المتنوعة، والعروض الترفيهية الممتعة وذلك ضمن أجواء احتفالية صيفية بصحبة أفراد العائلة والأصدقاء. وتنطلق الفعاليات في الأول من يوليو وتستمر حتى 4 سبتمبر المقبل.



وتقدم دورة هذا العام برنامجاً حافلاً ومميزاً من الفعاليات الترفيهية العائلية في مراكز التسوق الكبرى، إلى جانب العديد من تجارب المأكولات المخصصة، إضافة إلى مجموعة من العروض والتخفيضات الكبرى، كما ستقدم «مفاجآت صيف دبي» العديد من الفرص للفوز بجوائز قيمة عبر السحوبات المختلفة، فضلاً عن عروض «العيد في دبي- الأضحى»، وحملة «العودة إلى المدارس» السنوية. كما سيتم تقديم طيف واسع من المفاجآت الرائعة تشمل فرص الفوز بجوائز قيمة بما فيها "مليونير شير" والجوائز اليومية وتجارب التسوق والترفيه المؤقتة والكثير من العروض الاستثنائية إضافة إلى الاستمتاع بتجارب تذوق طعام خاصة خلال أسبوع دبي للمطاعم.

الصيف في دبي: تسوق، عروض ترفيهية وجوائز قيمة

مدهش ودانة

وستنضم شخصيتا "مدهش" و"دانة" إلى الفعاليات الاحتفالية بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين من المفاجآت لتقديم تجربة ترفيهية خاصة من عالمهما في مركز دبي التجاري العالمي.

وتتعاون مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين والجهات الراعية والداعمة بهدف تقديم تجارب مميزة خلال "مفاجآت صيف دبي 2022" وهم "بطاقة راك بنك ماستركارد الائتمانية" ومجموعة الفطيم "دبي فستيفال سيتي مول وفستيفال بلازا" ووجهة السيف و مجموعة الزرعوني "ميركاتو مول" ومجموعة عبد الواحد الرستماني و"بلوواترز " و"بوكس ​​بارك" و"سيتي ووك" ومركز دبي المالي العالمي وطيران الإمارات و"إينوك "و"اتصالات" و" لامير" ومراكز التسوق التابعة لشركة ماجد الفطيم "مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة" ومراكز التسوق التابعة لنخيل مولز "ابن بطوطة مول وذا بوينت ونخيل مول وسوق التنين 2" و"ذا بيتش" و"أوتليت فيليدج".

الصيف في دبي: تسوق، عروض ترفيهية وجوائز قيمة

صيف أبو ظبي

من جهتها أعلنت أبوظبي عن حملتها الترويجية الجديدة، التي تستهدف دعوة السياح من المنطقة والعالم لزيارة العاصمة خلال الصيف لاستكشاف تجربتها الثقافية والترفيهية الاستثنائية والعروض، التي تطلقها سلسلة واسعة من الفنادق والمنتجعات ومعالم الجذب في جميع أنحاء الإمارة، وبهذه المناسبة أطلقت أبوظبي «بطاقة صيف أبوظبي»، التي تتضمن عروضاً ترويجية استثنائية، تغطي التجارب السياحية والمواقع الثقافية ووجهات الترفيه العائلي.

الصيف في دبي: تسوق، عروض ترفيهية وجوائز قيمة

صيف الشارقة

بدورها تمثل حملة «صيف الشارقة» فعالية سنوية، تسلط الضوء على أهم المعالم السياحية والمشاريع والوجهات والمنشآت الفندقية الجديدة في مختلف أنحاء الإمارة، إلى جانب تنشيط حركة السياحة الداخلية وتعزيز الثقة بالشارقة كوجهة سياحية آمنة ومفضلة لدى العائلات.

وتستعد بقية إمارات الدولة مثل عجمان رأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة لاستقبال الزوار في موسم العطلة الصيفية، مستفيدة من مجموعة متنوعة من الخيارات السياحية، تتضمن المنتجعات والفنادق الفاخرة ومراكز التسوق الكبرى، إلى جانب الحدائق والشواطئ والمواقع التراثية.

اقرأ أيضاً:

موسم جدة 2022: تعرف على حديقة الأمير ماجد