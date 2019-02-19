ما تفسير رؤية الضفادع في المنام؟

هل حلمت بالضفادع في حلمك يمكن أن يمثل الضفدع إمكانية للتغيير أو شيئا غير متوقع. قد يكون الضفدع أميرًا مخفيا ، مما يدل على التحول أو التجديد أو إعادة الميلاد. وفي الغالب ، يرمز الضفدع إلى النجاسة أو الخصوبة. إذا كنت تحلم أن ضفدعًا يصطاد أو يأكل حشرة ، فإنه يشير إلى اغتنام الفرصة. عليك أن تعرف متى تتصرف وتتصرف بسرعة.

رؤية الضفادع والقفز في حلمك تشير إلى عدم التزامك. لديك ميل للقفز من شيء إلى آخر. بدلاً من ذلك ، قد يعني ضرورة اتخاذ خطوات رئيسية نحو هدف ما.

الحلم بأنك تصطاد ضفدع يدل على عدم أهليتك فيما يتعلق بصحتك. سماع أصوات الضفادع في حلمك يشير إلى أنك لم تحقق ما تريد.

اما أكل الضفادع في حلمك فيمثل بعض المهام البغيضة أو غير السارة التي تحتاج إلى أداء. إذا حلمت بأنك تبتلع ضفدعًا كاملاً في حلمك ، فهناك شيء تحتاج إلى فعله أو قوله ، ويصعب بلعه. ضع في اعتبارك عبارة هناك "ضفدع في حنجرتك" للإشارة إلى أنك غير قادر على الكلام. تشعر أنك فقدت صوتك.