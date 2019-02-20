9 أشياء تعزز الطاقة السلبية في منزلك، تخلص منها فورًا

لماذا تجلب الساعة القديمة سوء الحظ ؟

سواء كنت تؤمن بسوء الحظ أو الطاقة السلبية أم لا، هناك تفسيرات منطقية عديدة يمكن أن تنقذ حياتك وتساعدك على تجنب تراكم المشاعر السلبية في المنزل مثل الفشل والكآبة والوحدة. هذه الطاقة السلبية لا تأتي من فراغ بل تأتي من أشياء قديمة، مهملة، متسخة، فوضوية ومتناثرة في إجراء المنزل. وبالرغم من أن الخوف منها بداعي سوء الحظ قد لا يقنع الكثيرين إلا أن التمعن فيها يمكن أن يجعلك تدرك أن وجوده في المنزل قد يسبب إما المرض أو الإصابة أو الذكرى السيئة. تعالوا لنتعرف على أشهر هذه الأشياء.

الساعات المكسورة

الساعات المكسورة ليست سيئة فقط وفقا لعلم فنغ شوي، ولكنها تعزز الطاقة السلبية في البيت بشكل كبير. مجرد النظر الى ساعة جدار لا تعمل يمكن أن يجلب الاحباط والكآبة ويقلل تقديرك للوقت ويضيع عليك مواعيد هام. تخلص منها اليوم.

باب المدخل الأسود

على الرغم من أنك قد تعتقد أن اللون الأسود أكثر فخامة، إلا أنه وفقا لتعاليم فنغ شوي، الخشب المطلي باللون الأسود وخصوصا المداخل تجلب سوء الحظ - ولكن ليس إذا كان بابك يواجه الشمال.

المرايا

ليست المرايا المكسورة فقط، ولكن تقول أسطورة أن الزجاج العاكس يمكن أن يشتت الطاقة الإيجابية ويزيد الأنا. كما أن الناس في العهد الفيكتوري كانوا يخشون المرايا كثيرا ويعتقدون بأنها تحبس الأرواح خلفها لذلك كانوا يتجنبون النظر إليها في الليل، وكانوا يقومون بتغطية كل المرايا في المنزل عندما يتوفى أحد افراد العائلة حتى تغادر روحه المنزل بسلام.

التقويم القديم

أو حتى التقويم الحالي ولكن على الشهر الخطأ. التقويم كالساعة مهمته أن يمرر الوقت لا أن يجمده، لذلك ينصح بالتخلص من أي تقويم قديم ومتابعة التقويم الحالي وضبطه على التاريخ المناسب كل يوم.

الأطباق والأكواب المكسورة

عند أول شرخ او كسر يجب عليك رمي الفنجان او الطبق المكسور أولا لسلامتك وسلامة أفراد عائلتك وثانيا لأنه وفقا لتعاليم فنغ شوي، أدوات الطعام ترمز للثروة والعائلة. عند تناول الطعام على طبق متصدع، فأن الطاقة السلبية تنتقل لك عن طريق شعورك بالفشل والحظ السيئ خصوصا إذا كان الطبق المكسور دائما من نصيبك! شيء غريب أليس كذلك!

النباتات الشائكة

هناك مئات الأصناف من نباتات الزينة الجذابة والجميلة ودائمة الخضرة، فلماذا تختار الصبار؟ وفقا لفنغ شوي تجلب النباتات مع الشوك (باستثناء الورود) الطاقة السلبية وسوء الحظ للمنزل وأفراد العائلة بالإضافة إلى مخاطر الإصابة بخدوش وجروح للأطفال يمكن أن تسبب التهابات.

النباتات الميتة

إذا كنت قد نسيت ري النباتات الخاصة بك وبدأت الأوراق بالتحول الى اللون البني، فقد حان الوقت لنقول وداعا. حتى الاحتفاظ بالزهور الجافة يعتبر جالبا للحظ السيئ، كما تتجمع عليها الأوساخ والغبار.

الجدران الخضراء

أو أي شيء باللون الأخضر. في المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، يعتبر هذا اللون جالبا للحظ السيء، لماذا؟ قديما في 1700، استخدام كيميائي سويدي الزرنيخ لصنع دهان لصبغ الجدران، والأقمشة باللون الأخضر التي عندما تصبح رطبة تطلق غاز سام، الأمر الذي تسبب في قتل العديد من الأشخاص.

الكراسي الهزازة الفارغة

يعتقد الأيرلنديون أن الكرسي الهزازة الفارغة تدعو القوى الظلامية للحضور والجلوس عليها. والأسوأ من ذلك: إذا تحرك الكرسي من تلقاء نفسها، فهذا يعني بأن روحا خبيثة قد استقرت فيه.