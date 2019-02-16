6 اطعمة تعطيك الطاقة طوال اليوم

اللوز يحتوي على البروتينات المسؤولة عن تحمل الطاقة

إذا كنت مثل معظم الأشخاص ، فمن المحتمل أن يكون لديك مستويات عالية ومنخفضة من الطاقة على مدار اليوم. بالنسبة لي ، عادةً ما يبدأ صباحي بشكل رائع جدًا ، وبعد الظهر أصبح جاهزًا للحصول على غفوة لمدة 30 دقيقة. وفي فترة ما بعد الظهر ، يمكن أن أكون متعبا جدا.

خلال الأشهر القليلة الماضية ، كنت أجرب العديد من الأطعمة في محاولة لمعرفة أي منها يمكن أن يوفر طاقة طويلة الأمد على مدار اليوم.

توفر بعض الأطعمة تأثيرًا موجزًا للغاية ، ولكن ملحوظًا من الطاقة.

هذه الأطعمة ستمنحك طاقة دائمة لمساعدتك على اجتياز اليوم.

اللوز

اللوز هي وجبة خفيفة قوية للطاقة ، لأنها تحتوي على مواد مغذية مثل المغنيسيوم وفيتامين ب ، والتي تساعد الجسم على تحويل الطعام إلى طاقة.

اللوز يحتوي على البروتينات المسؤولة عن تحمل الطاقة ، فضلا عن أنزيم Q10 (الذي يسمى عادة CoQ10) ، المسؤولة عن إنتاج الطاقة على المستوى الخلوي.)

هذا المزيج من المكونات يجعله خيار مثالي "مكمل" سريع للطاقة وتحسين قدرتنا على التحمل.

كما أنها يساعد بشكل كبير في السيطرة على نسبة السكر في الدم ، وهو أمر مسؤول عن الارتفاعات والانخفاضات في مستوى الطاقة التي تشعر بها بمجرد تناولك وجبة كبيرة.

الموز

اتجه الرياضيون حول العالم إلى الموز لعقود من الزمن ، وذلك لمجموعة متنوعة من الأسباب.

أحد هذه الأسباب هو زيادة الطاقة.

يحتوي الموز على ثلاثة سكريات طبيعية (سكروز وسكر الفواكه والجلوكوز) وبالاقتران مع الألياف ، يعطي كمية فورية ومستمرة من العناصر الغذائية.

الموز غني بالفيتامينات B6 و B12 ، وكذلك المغنيسيوم والبوتاسيوم ، يعمل كقنبلة طاقة حقيقية.

كما يتحلل الجلوكوز بسرعة ، مما يوفر لك دفعة سريعة من الطاقة.

السبانخ

معظم الناس لا يحبون طعم السبانخ ، لكن هل تعلم أن السبانخ يعتبر في الواقع واحدًا من أفضل الخضار الورقية الخضراء (إن لم تكن الأفضل)؟

هناك العديد من الفوائد لتناول السبانخ ، بما في ذلك تحسين نظام القلب والأوعية الدموية ، وزيادة وظائف الدماغ ، وزيادة في الوضوح الذهني والتركيز.

في الواقع يساعد السبانخ في تعزيز مستويات هرمون التستوستيرون بشكل طبيعي .

المكون الرئيسي للسبانخ هو الفولات ، والذي أظهر أنه يساعد على الحفاظ على صحة القلب ، وخفض خطر الاكتئاب.

التفاح

يحتوي التفاح على كمية كافية من الألياف وفيتامين ج ومضادات الأكسدة التي لها فوائد مختلفة.

ومع ذلك ، يحتوي التفاح أيضًا على الفركتوز (السكر) الذي يتم معالجته بسرعة وكفاءة بواسطة أجسامنا ويعطينا كميات كبيرة من الطاقة.

بسبب ارتفاع مستوى الألياف الموجودة في التفاح ، يستغرق الأمر وقتًا أطول حتى يتم هضمها.

وبمجرد أن يتم هضمها ، فإنها ستوفر لك كمية من الطاقة تستمر لفترة أطول من الوقت الذي تستغرقه مع الفواكه الأخرى.

عادة ما أحاول تناول تفاحة واحدة على الأقل يوميًا ، ولكن في بعض الأيام عندما أشعر بأنني أبطأ قليلاً من المعتاد ، سأصل إلى ما يقرب من 3 تفاحات.

الأرز البني

يحتوي الأرز البني على نسبة عالية من المغنيسيوم ، والمعادن المسؤولة عن إنتاج الطاقة من البروتينات والكربوهيدرات.

كما أنه مصدر كبير للفيتامينات ب ، والتي تعمل كمحفزات تدفع إنتاج الطاقة من الغذاء.

بالنظر إلى أن الأرز غني بالكربوهيدرات ، فإنه يعمل كوقود يحرك الجسم ويوفر الطاقة اللازمة ، ويساهم في الأداء الطبيعي للدماغ.

الأرز البني مصدر للطاقة ، ويصادف أنه مضاد للأكسدة ممتاز يمكن أن يساعد في مستويات الكولسترول وصحة القلب وحتى مرض السكري.

البطاطا الحلوة

من خلال التركيب الكيميائي ، البطاطا الحلوة شبيهة جدا بالبطاطا الحمراء أو البيضاء العادية ولكنها تحتوي على المزيد من البروتينات.

فهي تحتوي على نسبة عالية من النشا ونسبة قليلة من السكر، وليس الدهون.

يحتوي على نسبة عالية من المعادن (البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والحديد) ، والفيتامينات A ، B ، C ، E والألياف الغذائية اللازمة لأداء وظائف الجهاز الهضمي.

ينصح به لتغذية الأطفال والرياضيين لأنه بسبب كل هذه الفيتامينات والمعادن ، فإنه يوفر الطاقة والمعادن والفيتامينات.