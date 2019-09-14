الطريقة الصحيحة لتدليك نقاط الضغط

كلما شعرت بألم في أي جزء من جسمك، ماذا تفعل؟ في الغالب ، تنتقل أيدينا دون وعي إلى منطقة عدم الراحة لتدليكها. هذا شيء طبيعي نفعله جميعًا. التدليك هو أحد أفضل التقنيات للتخلص من أي نوع من الألم المزمن ويدعمه علم الفيزياء.

ولكن قبل تجربة هذه التقنية الطبيعية للشفاء ، من المهم فهم الأساسيات.

يسمى التدليك أو فعل الضغط على نقطة معينة من الجسم للتخفيف من أي نوع من الألم العلاج بالابر. أفضل شيء عن العلاج بالابر هو أنه يمكنك القيام بذلك في أي وقت وفي أي مكان لوحدك. كل ما عليك فعله هو العثور على نقطة الضغط الصحيحة والطريقة الصحيحة لتدليكها. في معظم الأحيان ، نضغط فقط على النقطة على افتراض أنها ستساعد، ولكن تدليكها بالطريقة الصحيحة أمر ضروري إذا كنت ترغب في التخفيف من الألم والمرض.

الطريقة الصحيحة

أثناء اختيار العلاج بالابر ، ضع في اعتبارك أن الصبر هو مفتاح الشفاء. عليك أن تكون متسقًا وتُظهر الصبر أثناء العملية بأكملها. قد لا يكون التحسن سريعًا ولكن التدليك بانتظام يمكن أن يساعد في التخلص من الألم مع مرور الوقت.

كيفية التدليك

حاول الاسترخاء - اجلس أو استلقي في وضعية مريحة وحاول أن تريح عقلك. يمكنك أن تغمض عينيك وتأخذ بعض الأنفاس العميقة قبل البدء.

ابحث عن المكان الصحيح - حدد نقطة العلاج بالابر الصحيحة وتأكد من الضغط على المكان الصحيح. حاول الضغط على النقطة المركزية للألم. نظرًا لأن نقاط العلاج بالابر صغيرة جدًا ، فإذا لم تشعر بأي تأثير ، فجرب مكانًا مختلفًا.

تطبيق ضغط ثابت - اضغط على نقاط الضغط بلطف لمدة 1-3 دقائق. إذا كنت ذو عضلات ، يمكنك زيادة الضغط.

استخدم الأصابع اليمنى - استخدم إصبعك الأوسط للضغط على النقطة بإحكام. في بعض الحالات ، يمكنك استخدام الإبهام أو المفصل أيضًا.

تجنب الضغط على الجروح - لا تضغط على الجروح والكدمات والأورام.

التوقيت - كرر هذه العملية كل يوم كما تريد. يمكنك القيام بذلك عدة مرات في اليوم.