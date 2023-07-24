معرفة جنس الجنين من الأشياء المهمة التي يسعى لها الزوجان بعد التأكد من حدوث الحمل، حيث إنهم لا يمتلكون القدرة على الانتظار للوقت المناسب لمعرفة ما إذا كان الجنين ذكرًا أو أنثى، ولذلك يبحثون دائمًا عن الوسائل المختلفة التي تساعدهم في معرفة هذا الأمر، ومن الطرق الأكثر شيوعًا في العالم لمعرفة جنس الجنين هي الطريقة الهندية التي أثبتت صحتها في الكثير من الحالات المختلفة، ولذلك سوف نتعرف من خلال المقال على الطريقة الهندية لمعرفة نوع الجنين بالتفصيل.

الطريقة الهندية لمعرفة نوع الجنين

من الطرق الأكثر مصداقية التي استخدامها الأجداد والأمهات منذ القدم في تحديد نوع الجنين هي الطريقة الهندية، والتي تُعرف أيضًا باسم علم التنجيم الفيدي، وتعتمد هذه الطريقة على التغيرات التي تحدث للمرأة الحامل أثناء فترة الحمل، وخاصةً شكل بطنها وشكل وجهها، وإليكم فيما يلي مجموعة من العلامات التي تستخدم في الطريقة الهندية لمعرفة جنس الجنين.

إذا كانت بطن الحامل منخفضة إلى الأسفل، وتعرض المرأة الحامل لنزيف مهبلي في الثلاثة شهور الأخيرة من فترة الحمل، فإن هذا دليل على أنها حامل في ذكر.

إذا زاد وزن المرأة الحامل وكان شكل البطن مدور، فإن هذا يشير إلى الحمل بولد.

إذا زاد وزن المرأة وكانت الزيادة الأكبر في منطقة الخصر والأرداف والمؤخرة أيضًا فإن هذا دليل على أنها حامل بأنثى.

تغير بشرة الأم وظهور الحبوب والندوب عليها فإن هذا دليل على أنها حامل بفتاة، وإذا تغير وجه الأم وأصبح أكثر نضارة وإشراقة وتألق فإن هذا يُشير إلى أنها حامل بذكر.

عند شعور المرأة الحامل بالغثيان بمعدل طبيعي فإن هذا يدل على أن الجنين ذكر، أما إذا كان الشعور بالغثيان خفيفًا فهذا يدل على أن الجنين أنثى.

طرق هندية مختلفة لمعرفة جنس الجنين

لا تقتصر الطرق الهندية لمعرفة نوع الجنين على الطرق التي تم ذكرها في السابق، ولكن يوجد العديد من الطرق الهندية الأخرى المختلفة لتحديد جنس الجنين، ومنها ما يلي:

من أفضل الوسائل الموجودة في الطريقة الهندية والتي تعتمدها الكثير من السيدات هي لون البول، فإذا كان لون البول فاتحًا فإن هذا يُشير إلى أن الأم حامل في ولد، وإذا كان لون البول داكنًا وغامقًا فهذا يدل على أنها حامل بأنثى.

إذا كان ملمس رجليّ الزوجة باردًا دائمًا في كل الأوقات، فإن الاحتمال الأكبر أنها حامل بذكر.

إذا كانت ضربات القلب في الأسبوع العاشر من الحمل مسموعة فإن هذا دليل على أن المرأة حامل بجنين ذكر، وذلك لأن ضربات قلب الذكر قوية تصل إلى 140 ضربة في الدقيقة الواحدة، بينما ضربات قلب الأنثى فتكون أقل من هذه النسبة.

إذا زاد وزن الأب فتكون الأم حامل في ولد، وإذا ظل جسمه كما هو قبل حمل الزوجة فهذا دليل على أن الزوجة حامل في أنثى.

أدق الطرق لتحديد جنس الجنين

لقد ظهر في وقتنا الحالي العديد من الطرق المختلفة التي تستخدم في التنبؤ بنوع المولود، وكما تعرفنا فيما سبق على الطريقة الهندية لمعرفة جنس الجنين سوف نذكر فيما يلي بعض الطرق المضمونة بنسبة 100% التي أثبتت صحتها ودقتها في التعرف على نوع المولود إذا كان ذكر أو أنثى.

طريقة فحص السائل الأمنيوسي لتحديد جنس الجنين

هذه الطريقة من أهم الطرق المعتمدة لمعرفة نوع الجنين، ويتم إجراء هذا الاختبار كالآتي:

في الأسبوع الخامس عشر من فترة الحمل أي في الثلث الثاني من الحمل، يتم سحب عينة من السائل الذي يُحيط بالجنين.

يتم فحص خلايا الجنين من خلال هذه العينة، وبعدها يتم التعرف على نوع الجنين سواء ذكر أو أنثى.

هذا النوع من الاختبارات يتميز بدقته العالية، فلا وجود لاحتمال الخطأ فيه، ولكن الخطر الوحيد من هذا الاختبار هو احتمال حدوث إجهاض للجنين أو إصابته بأي ضرر، ولكن نسبة حدوث هذا الخطر ضئيلة جدًا تصل إلى 1%.

طريقة تحديد جنس الجنين بأخذ عينات من المشيمة

من الممكن معرفة نوع الجنين من خلال إجراء اختبار صبغي على خلايا المشيمة من الأم، ومن خلال النتائج يمكن معرفة إذا كان الجنين ولدًا أو بنتًا، ويمكن تطبيق هذا الاختبار على النحو التالي:

يتم أخذ العينة من الأم في الأسبوع الحادي عشر أو الأسبوع الرابع عشر من فترة الحمل.

وفيها يقوم الطبيب المتخصص بإدخال إبرة في منطقة المهبل أو عنق الرحم، وفي هذا الاختبار يتم استخدام جهاز الموجات فوق الصوتية لمساعدة الطبيب في إزالة الخلايا المطلوبة من المشيمة.

يتم فحص العينة جيدًا للتأكد من عدم وجود أي تشوهات صبغية.

من الممكن أن يحدث بعض المخاطر والأضرار البسيطة وذلك عند إجراء هذا الاختبار.

ما هي أسباب معرفة نوع الجنين

بعد التعرف على التفاصيل والمعلومات كافة عن الطريقة الهندية لمعرفة نوع الجنين، فيجب أن نتعرف أيضًا على السبب الأساسي الذي يدفع كلاً من الزوج والزوجة لمعرفة جنس الجنين في أقرب فترة ممكنة، وهو كالآتي:

الكشف عن إصابة الجنين بأي من الأمراض الوراثية التي ترتبط بنوع الجنين، وهذا يرجع إلى التاريخ المرضي للعائلة، مثل مرض سرطان الدم يُصيب الذكور بنسبة أكبر من الفتيات، ويمكن معرفة هذا بإحدى الوسائل التي تكشف عن نوع الجنين.

تجهيز الأدوات كافة التي يحتاجها الجنين بعد الولادة والتي تحتاج إلى معرفة جنسه سواء كان ذكرًا أو أنثى.

طرق أخرى لتحديد نوع الجنين

لقد كانت أغلب نتائج الطريقة الهندية لمعرفة نوع الجنين صحيحة ودقيقة، ولكن يوجد طرق أخرى تتميز بكفاءتها في تحديد جنس الجنين بشكل صحيح، ومن أهم هذه الطرق ما يلي:

إجراء اختبار غير جراحي قبل الولادة

وفي هذا الاختبار يتم سحب عينة من دم الأم من أجل التعرف على جنس الجنين، والتأكد من أنه لا يوجد تشوهات الكروموسومات، وهذا الاختبار يتم في الأسابيع العشرة الأولى من فترة الحمل، وأهم ما يميز هذا الاختبار أنه دقيق في تحديد جنس الجنين بشكل جيد بدون احتمال للخطأ.

والجدير بالذكر أن هذا الاختبار لا يُشكل أي خطر على صحة الجنين أو صحة الأم، وعلى الرغم من مميزاته المتعددة التي لا حصر لها، إلا أن العيب الوحيد هو سعر هذا الاختبار، فهو باهظ الثمن.

فحص الموجات فوق الصوتية

يعتبر هذا الاختبار من أكثر الاختبارات المتداولة والمعروفة بين الناس، وفيه يتم فحص منطقة الرحم والبطن عند الأم، ومن خلاله يستطيع الزوجان معرفة التفاصيل كافة عن الجنين مثل وضعه داخل الرحم وحجمه، والتأكد من سلامته وسلامة المشيمة الموجود فيها.

يتم إجراء هذا الاختبار في الفترة ما بين الأسبوع الثامن عشر أو الأسبوع الثاني والعشرين من الحمل، ونتائج هذا الاختبار دقيقة جدًا ولكنها تعتمد على خبرة الطبيب المعالج.

وأخيرًا يجب معرفة أن طرق تحديد جنس الجنين كثيرة ولا يمكن أن يعتمد الزوجان على الطريقة الهندية لمعرفة نوع الجنين فقط، حيث إنه يوجد العديد من الطرق المختلفة المتوارثة من أمهاتنا وأجدادنا، وعلى الرغم من عدم وجود أساس علمي لها إلا أنها تنجح في أغلب الحالات.