الطفل الانتقائي قد لا يغير عاداته الغذائية عندما يكبر: دراسة

ايتها الأمهات والآباء اقرئوا بعناية. وجد الباحثون أن الأطفال الانتقائيين قد يكبرون دون ان تتغير هذه العادة لديهم بل قد تصبح أسوأ.

في سن الرابعة، يمكن للطفل أن يصبح انتقائي لبعض أنواع الطعام ، وفقًا للنتائج المنشورة في مجلة طب الأطفال.

"من الصعب إرضاء شهية بعض الأطفال في سن الطفولة، وغالبًا ما يسمع أولياء الأمور أن أطفالهم، سيتخلصون من هذه العادة مع التقدم في السن ".

وقال الباحثون إن هناك جانبًا إيجابيا للآباء القلقين ، في حين أن الأشخاص الذين يعانون من قلة الشهية لديهم مؤشر كتلة جسم أقل ، فإن معظمهم لا يزالون في النطاق الصحي ولا يعانون من نقص الوزن.

قد يكونون أيضًا أقل عرضة للوزن الزائد أو يعانون من السمنة أكثر من أقرانهم.

الدراسة:

تابعت الدراسة 317 زوجًا من الأمهات والأطفال من منازل منخفضة الدخل على مدى أربع سنوات.

أفادت العائلات عن عادات الأكل لدى الأطفال وسلوكيات الأمهات ومواقفهم تجاه التغذية عندما كان الأطفال في سن الرابعة والخامسة والسادسة والثامنة والتاسعة.

تبدأ المرحلة الانتقائية من مرحلة ما قبل المدرسة إلى سن المدرسة، مما يشير إلى أن أي محاولات لتوسيع قائمة تفضيلات الطعام يجب أن تحدث في الأطفال الصغار أو في سن ما قبل المدرسة لتكون أكثر فعالية.

وأظهرت النتائج أن الانتقائي الغذائية ارتبطت بارتفاع مؤشر كتلة الجسم وانخفاض تناول الطعام مع ارتفاع مؤشر كتلة الجسم.

كما أن أغلب السلوك الانتقائي يأتي نتيجة زيادة الضغط على الطفل لتناول الطعام وتحديد أنواع معينة من الأطعمة له. وأضافت الدراسة، "وجدنا أن الأطفال الانتقائيين لديهم أمهات كن أكثر صرامة في تحديد وتقييد أنواع الأطعمة والحلويات."

كما ارتبطت خصائص معينة بالأطفال انفسهم ، بما في ذلك الجنس والترتيب في العائلة والحالة الاجتماعية والاقتصادية. والتي ساهمت في زيادة الانتقائية.