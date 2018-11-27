تعرفي على سبب عصبيتك بعد الولادة

العصبية بعد الولادة قد تشير إلى التهاب الغدة الدرقية

قالت الرابطة الألمانية لاختصاصي الطب النووي أن العصبية بعد الولادة قد تشير إلى التهاب الغدة الدرقية، إلى جانب سرعة الاستثارة والأرق واعتلال المزاج.

أوضحت الرابطة أن هذه الأعراض عادة ما تظهر بعد مرور 4 إلى 24 أسبوعاً على الولادة، مشيرة إلى إمكانية التحقق من الإصابة بما يعرف بالتهاب الدرقية بعد الولادة من خلال إجراء فحص دم.

وإذا لم يثبت فحص الدم الإصابة بالتهاب الدرقية، فينبغي حينئذ استشارة طبيب نفسي، حيث قد ترجع هذه الأعراض إلى الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة Baby Blues, بحسب د.ب.أ

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