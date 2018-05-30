طبيب البوابة: العلاج الصيني بالثلج لتخفيف الألم

العلاج الصيني بالثلج لتخفيف الألم

في كثير من الأحيان يمكن أن نعاني من الأوجاع الطفيفة التي لا تحتاج إلى زيارة الطبيب. وهذا خطأ فادح. فنحن لا ندرك متى قد تتزايد هذه الآلام لتصبح مشكلة تؤرق حياتنا. ولكن هناك خبر سار. نقدم لكم علاج صيني بسيط التكلفة وفعال للتعامل مع كل هذه الأنواع من المشاكل.

وفقا للطب الصيني ، فإن البقعة التي تقع اسفل جمجمتك مباشرةً عند رقبتك (النقطة الشبيهة بالثقب حيث يتم التقاء العنق والرأس) تسمى "فينغ فو" أو "مأوى الرياح". وترتبط فنغ فو بمعالجة العديد من المشكلات الصحية ، وبالتالي فهي تحظى بشعبية بين جميع المعالجين.

ولكن كيف؟ تعالوا لنتعرف على كيفية استخدام مكعبات الثلج للقيام بالعلاج الصيني على منطقة "فنغ فو".

للقيام بهذا العلاج أنت بحاجة الى مكعب ثلج ووشاح من القماش. للقيام بذلك، استلقي على معدتك وضع مكعبات الثلج على نقطة فنغ فو لمدة 20 دقيقة. يمكنك استخدام وشاح أو قطعة قماش تلفها حول رقبتك اذا اضطررت للحركة.

قد تشعر بالبرد بمجرد وضع كيس الثلج ، ولكن في غضون 30-40 ثانية ، ستشعر أن درجة الحرارة ترتفع. إذا كنت تضع مكعبات الثلج بانتظام في هذا المكان ، فسوف تشعر بتجدد الطاقة، وسوف يصبج جسمك أقوى في محاربة الأمراض وسوف تكون أكثر صحة ونشاطًا. للحصول على نتائج أفضل ، افعل ذلك مرتين في اليوم ، مرة في الصباح ، على معدة فارغة ومرة واحدة قبل الذهاب إلى السرير.

فوائد هذا العلاج:

يقلل من الصداع

تقريبا كل شخص يعاني من الصداع العرضي. وقد أثبت هذا العلاج الصيني أنه يخفف الصداع ويساعد في منع حدوثه بشكل متكرر.

يساعد في السيطرة على الدورة الشهرية

على الرغم من أن هناك الكثير من الأدوية التي تهدف إلى تخفيف أعراض الدورة الشهرية ولكن لا شيء يمكن أن يكون أرخص وأسهل من هذا العلاج يقال إن فنغ فو لديها علاقة مباشرة مع الدورة الشهرية.

يقلل من مشكلة الغدة الدرقية

على الرغم من أن الغدة الدرقية تتطلب عناية طبية ، إلا أن تجربة علاج فنغ فو بالإضافة إلى الأدوية يمكن أن تساعدك على محاربة المرض بشكل أسرع والشفاء بشكل أسرع.

يحسن النوم

وفقا للطب الصيني، فإن علاج فنغ فو مفيد في تحسين نوعية وجودة النوم. إذا كنت لا تنام بشكل جيد ، جرب هذه الطريقة وستحصل على نوم عميق وعدد أقل من الكوابيس.

يحسن الهضم

النفخة وعسر الهضم من المشاكل الشائعة هذه الأيام. ولكن هذه الطريقة الصينية ستحسن وتكافح هذه المشكلات عن طريق تنشيط الخلايا في الكبد والجهاز الهضمي.

يزيل نزلات البرد المتكررة

خلال موسم تغيير الطقس، يمكن ان يتعرض الكثيرون للإصابة بالزكام. العلاج الصيني يخفف من المشكلة ويعزز المناعة.

يساعد في تخفيف التهاب المفاصل

وضع الثلج على نقطة فنغ فو يمكن ان يخفف من الألم الناجم عن التهاب المفاصل.

يقلل السيلولايت

وفقا للدراسات الأشخاص الذين يتبعون هذا العلاج لاحظوا تراجعا في تشكل الدهون على الجسم واختفاء للسيلولايت