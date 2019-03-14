العلاقات الجنسية المنتظمة تعزز صحة الدماغ

كشفت نتائج دراسة جديدة نشرت في المجلة العلمية (Journals of Gerontology) أن العلاقات الجنسية المنتظمة تعزز صحة الدماغ عند التقدم بالعمر.

حيث وجد الباحثون القائمون على الدراسة أن العلاقات الجنسية المنتظمة تركت أثراً إيجابيا على الصحة الدماغية لدى الأزواج مع تقدمهم بالعمر، وظهر ذلك جلياً بالأخص في الطلاقة اللفظية والوعي المكاني لديهم مقارنة مع الاخرين.

واشترك في هذه التجربة 73 شخصاً تراوحت أعمارهم بين 50- 83 عاماً.

وشمل فحص الطلاقة اللفظية طرح بعض الأسئلة على المشاركين وطلب منهم عرض أكثر عدد من الكلمات لحرف واحد يختاره الباحثون خلال دقيقة واحدة. أما اختبار الوعي المكاني فتضمن رسم صورة مثل مربع أو دائرة من ثم إضافة رسمة من مخيلتهم عرضت عليهم سابقاً.

وأفاد الباحثون أن النتائج التي بنيت على تحليل المعلومات والبيانات أوضحت أن الرجال والنساء الأكبر عمراً والذين مارسوا الجنس بانتظام كانت القدرات المعرفية الخاصة بهم أفضل من الاخرين.

وأشار الباحثون أنه من غير المعروف حتى الان السبب الكامن وراء هذه العلاقة، إلا أن مرافقة العلاقات الجنسية بتلك الاجتماعية والنشاط الجسدي من شأنه أن يعزز القدرات المعرفية لديهم بشكل أكبر وملحوظ.

ويعتقد الباحثون أن إفراز هرمون الدوبامين عن طريق الجنس يلعب دوراً هاماً في تعزيز صحة الدماغ لدى الأفراد.