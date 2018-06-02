هل تجد صعوبة في الالتزام بالعلاقة؟

إنه السيناريو الشائع في عالم المواعدة. شخصان يلتقيان، ينجذبان نحو بعضهما البعض ويشتركان في علاقة رائعة. وعندما تبدأ العلاقة بالتطور يبدأ احدهما بالانسحاب... لأنه ببساطة يجد صعوبة في الالتزام بعلاقة طويلة الأمد. هل يبدو هذا الوضع مألوفًا لك؟ هل تجد نفسك تهرب من العلاقات لأن فكرة الالتزام تخيفك؟ اتبع هذه النصائح...

تحدث مع نفسك

كن صريحًا مع نفسك وفكر في سبب وجود مثل هذه المشكلات المتعلقة بالالتزام. هل هي تجربتك السيئة في علاقتك السابقة التي لا تزال تطاردك أو تخاف من التفكير فيما سيحدث عندما تلتزم في علاقة ما؟ أم أنك دائمًا تبحث عن المراعي الخضراء؟ حاول معرفة السبب الدقيق الذي يسبب لك القلق ، وقد تدرك أنك تصعد الأمور بدون سبب.

اكتب مشاعرك

هذه طريقة أخرى لمعالجة مشاعرك. في بعض الأحيان ، قم بتدوين مشاعرك الحقيقية ، كل الأفكار التي تحوم في عقلك ، تساعدك على الوصول إلى استنتاج. قد تكون منغمسا في أفكارك الخاصة أثناء الكتابة ، وتدون شيئا لم تدركه من قبل. في نهاية الأمر ، قد تفهم سبب مشاكل الثقة وعدم الأمان.

حاول أن تضع نفسك مكانه

حاول فهم الموقف من وجهة نظر شريكك. إذا كان شريكك في حالة حب معك، وكانت علاقتكما تطور بسرعة ، من الطبيعي أن يسعى شريكك إلى الالتزام في علاقة لها مستقبل. الجميع يبحث عن الشعور بالأمان في علاقة صحية وهذا ليس بالامر الخطأ. أيضا ، في بعض الأحيان ، تحتاج إلى إعطاء الطرف الاخر فرصة. في الواقع ، الحياة كلها تحمل المخاطر اقهر مخاوفك.

تحدث مع شريكك

بمجرد معرفة سبب خوفك من الالتزام ، حاول مناقشة هذه المسألة مع شريكك. أخبره عن تحفظاتك وما إذا كانت فكرة جيدة أن ترتكبها أم لا. أهم شيء هو البقاء صادقا في هذا الموضوع. قد ينتهي بك الأمر إلى إيذاء مشاعرهم إذا كنت تحتفظ بها في الظلام أو اعطهم آمال زائفة.