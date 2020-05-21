العمل لفترات طويلة من المنزل له العديد من الآثار السيئة

تسببت جائحة كوفيد-19 أو فيروس كورونا في توقف العالم وقيدت تمامًا حركة الأشخاص خارج منازلهم. مراكز التسوق والأسواق والمدارس والكليات والمكاتب - تم إغلاقها جميعًا لفترة غير محددة. الامر الذي دفع ملايين الموظفين حول العالم للعمل من المنزل. بينما قامت العديد من الشركات البارزة في جميع أنحاء العالم مؤخراً بتمديد سياسة العمل من المنزل حتى نهاية عام 2020.

على الرغم من أن العمل من المنزل ممتع بالنسبة للبعض، إلا أن له العديد من الآثار السيئة. وفقًا لساتيا نادالا، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، فإن العمل المطول من المنزل يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على التفاعل الاجتماعي والصحة العقلية للموظفين حيث لا يمكن لمكالمات الفيديو الرقمية أن تحل محل الاجتماعات الشخصية ، والتي لها لمسة شخصية وإنسانية أكثر. للتعبير عن آرائه بشأن سياسة العمل من المنزل وكيف أنها ليست ممارسة دائمة ، ذكر نادالا، "ما أفتقده هو الدخول الفعلي إلى قاعة الاجتماعات، والتحدث إلى الشخص الذي يجلس بجانبك ، والتواصل معه لمدة دقيقتين قبل وبعد الاجتماع ".

مؤخرًا عرضت تويتر على موظفيها العمل من المنزل "إلى الأبد" ، حتى بعد انتهاء الوباء العالمي. وسرعان ما أعرب نادالا عن آرائه حول نفس الموضوع ، ونقل عنه قوله: "كيف سيبدو الإرهاق؟ كيف ستبدو الصحة العقلية؟ كيف سيبدو البناء المجتمعي؟ أشعر بأننا سنحرق رأس المال الاجتماعي الذي بنيناه في هذه المرحلة حيث نعمل جميعا عن بعد. ما هو مقياس ذلك؟ "

تشمل بعض عيوب العمل من المنزل صعوبة الفصل بين العمل والبيت، وانخفاض الحياة الاجتماعية ، وصعوبة التحفيز ، ونقص العمل الجماعي ، وما إلى ذلك. من الصعب ترك العمل خارج المنزل أثناء العمل من المنزل. كما أنه يقلل من الحياة الاجتماعية للفرد لأنه مقيد داخل الجدران الأربعة للمنزل. أيضا، ينتج عن العمل كفريق من الافراد في المكتب عمل جماعي متكامل مما يعطي نتائج أفضل تلقائيًا.