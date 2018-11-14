في فصل الشتاء تتعرض اليدين للجفاف والخشونة

في فصل الشتاء تتعرّض بشرة اليدين للتشقق، والخشونة والجفاف نظراً لقلّة الرطوبة وارتفاع نسبة الجفاف، والتعرّض لأجهزة التدفئة، والماء الساخن والمنظّفات، والتي جميعها تزيل الزيوت الطبيعيّة من اليدين اللازمة لحمايتها.

وفي هذا المقال نقدم لكم 4 وصفات طبيعية لليدين في فصل الشتاء:

1- الأفوكادو:

اهرسي ثمرة من الأفوكادو ثمّ أضيفي إليها القليل من زيت الزيتون، وطبّقي الخليط على يديكِ لمدّة عشر دقائق، ثمّ اغسليهما بالماء الدافئ، يُعالج هذا الماسك احمرار بشرة اليدين وتهيجها.

2- الحليب:

اخلطي القليل من الزبادي أو الرايب الطبيعي مع زبدة الحليب والكريمة، وطبّقي الخليط على يديكِ لمدّة خمس عشرة دقيقة، ثمّ اغسليهما بالماء البارد،. ينعّم الماسك البشرة ويجدد خلاياها.

3- الشوفان:

اخلطي كمية من دقيق الشوفان مع مثلها من العسل وصفار بيضة، طبّقي الخليط على يديكِ لمدّة عشرين دقيقة، ثمّ اغسليهما بالماء البارد. ينعش هذا الماسك البشرة ويزيدها نعومة.

4- الموز:

نص غليظاهرسي ثمرة من الموز ثمّ اخلطيها من كمية من الكريمة الطازجة، وطبّقي الخليط على يديكِ لمدّة ثلاثين دقيقة لترطيب البشرة وتغذيتها.

المزيد:

7 نصائح للعناية باليدين في أجواء الصيف الحارة

ماسكات لتحافظي على جمال اليدين والأظافر معاً

3 وصفات طبيعيّة لتفتيح لون اليدين