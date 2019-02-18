5 طرق بسيطة للعناية بمنطقة تحت العينين

تهمل بعض النساء العناية الخاصة بمنطقة العينين حيث تظهر مشكلات وعيوب منطقة محيط العينين نظراً الى رقّتها وحساسيتها العالية، فإهمال تنظيف البشرة والإخلال في نظام العناية اليومي والنظام الغذائي، هما أبرز أسباب وجود مشاكل في هذه المنطقة ويجب أن تبدأ معالجة هذه المنطقة في عمر مبكر وذلك من خلال عدة أمور يمكن للمرأة أن تقوم بها بشكل يومي، أبرزها:

1- الاهتمام بالنظام الغذائي الذي يجب أن يكون صحّياً.

2- إختيار خافي العيوب بلون قريب من لون البشرة أو إختيار "كونسيلير" بلون قريب للون البشرة وبه إضاءة خفيفة.

3- استخدام خدع بسيطة بالماكياج كيلا تلفتي الانتباه والأنظار إلى هذه المنطقة.

4- اختيار الكريم المناسب أو "الجيل" GEL الخفيف بمكوّنات تشد وتنشط الدورة الدموية في هذه المنطقة.

5- إختيار كريم العيون وفق الفئة العمرية لأن كل فئة عمرية تتطلّب مكونات مختلفة وعناية خاصة بحسب حاجاتها.