10 قواعد أساسية قبل شراء الجينز

تعتبر العديد من النساء بنطلون الجينز أحد أهم الأساسيات التي يجب أن تحتوي عليها مجموعة الثياب الخاصة. وبالرغم من أنني لا أحبذ ارتداء الجينز لأسباب صحية، وشكلية عديدة، إلا أن الكثير من الفتيات والنساء يجدنه ملاذا آمن من بين الاختيارات الخاطئة، ولعله بالفعل أفضل من غيره.

قبل أن تبدئي بالبحث عن بنطلون جينز إليك 10 قواعد أساسية:

1. يجب أن يكون بنطلون الجينز عند قياسه ضيقا قليلا. لأن الجينز سيرخي وللحيلولة دون ذلك أو لتأخيره قدر الإمكان، حافظي على نظافة الجينز، ولا تغسليه كثيرا أو بعد كل مرة تستخدمينه فيها، لأن مادة المبيض في الغسيل تساعد على ارتخاء الأنسجة.

2. إذا كنت تملكين معدة بارزة ابتعدي عن القصات المستديرة حول البطن أو ذات الخصر المنخفض لأنها ستبرز البطن أكثر. إذا كانت المشكلة بسيطة، ارتدي مشد (ثياب داخلية) و حزام عريضا ليخفي هذه المنطقة.

3. ابتعدي عن الجيوب الخلفية الصغيرة إذا كنت سمينة من العجز والأوراك لأنها ستركز على ضخامة حجم الورك.

4. اختاري لونا أزرق مائلا إلى الداكن قليلا أو أسود إذا كنت ترغبين في طلة نحيلة والعكس صحيح.

5. اختاري قصة بنطلون جينز كلاسيكية أو خاصة بالجزمة (straight cut or boot cut)، سيوفر لك هذا الموديل تناسقا كبيرا في شكل جسمك ويمنح رجليك طولا جذابا، خصوصا إذا ارتديت حذاء ذو كعب عال.

6. ابتعدي عن بنطلونات الجينز متوسطة الطول لأنها تجعلك تبدين أقصر من طولك الحقيقي، واسمن خصوصا إذا ارتديت معها حذاء منخفضا أو صندل.

7. إذا أردت أن تبعدي الانتباه عن أوراكك قومي بتمزيق البنطلون أسفل الركبة اليسرى بخط أفقي ، هكذا سينبته الجميع للمكان الذي مزقته كما سيمنحك الشكل الأفقي توازنا لشكل أوراكك.

8. لا تثني البنطلون الجينز إلى الخارج أبدا، مهما كانت الموضة متطلبة، لأن ذلك يجعل الجينز بشع المنظر، ويجعلك تبدين غير مرتبة. إذا كنت تريدين تقصير البنطلون ارتدي حذاء كعب خمسة سم، ثم أطلبي من الخياط أن يأخذ المقاس على طرف الكعب. هكذا ستضمنين أن البنطلون لن يكون قصيرا ولن يجعلك تبدين سمينة لاحقا.

9. ابتعدي عن الجينز الباغي أو الشوال كما يسمه الشباب لأنه لن يخفي الوزن الزائد بل يزيدها، وكذلك لن يمنح الفتاة النحيلة شكلا بل سيجعلها تبدو مثل الفزاعة.

10. لا تحاولي حتى التفكير في شراء تنورة جينز طويلة أبدا أبدا. يمكنك شراء تنورة جينز فوق الركبة، مع تطبيق قاعدة الجيوب الكبيرة.