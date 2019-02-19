ما هو الغذاء الصحي للطفل المصاب بالتوحد؟

لا يؤثر الغذاء اليومي على صحة الجسم فقط، بل أيضا له تأثير قوي على الصحة النفسية لذلك يحتاج الطفل المصاب بمرض التوحد للكثير من العناية والإحاطة حتى نساعده في التحكم بهذا المرض ويسهل اندماجه مع الآخرين ولو بشكل جزئي. إذا كنت سيدتي أم لطفل التوحد ولا تعرفين أنواع الطعام التي يجب تقديمها له حتى يتحسن، سنقدم لك في مقال اليوم أهم الأغذية الموصى بها والتي تكون ذات نفع كبير على سلوكه فتابعي أكثر.

أنواع الغذاء العضوي أي الطبيعي، الأطعمة الغنية بالبروتين الكامل مثل الأسماك، الكبد والدجاج.

الخضار مثل البازلاء، الفاصولياء، البروكلي، الكرفس، السبانخ والجزر لأنها مصادر طبيعية للإنزيمات التي يحتاجها طفل التوحد.

الأرز، البطاطس، وعصير الخضار وعصير الفاكهة المسموح بها.

شوربة الخضار والعدس أو الأطباق المكونة الرز أو من البطاطا المخلوط مع اللحم المفروم والكرفس.

الأغذية الممنوعة

السكريات والمواد الغنية بمادة Aspartame مثل الحلوى.

الألبان ومشتقاته ومنتجات gluten Wheat والشوفان.

الأغذية الغنية بمادة Salicytates مثل البرتقال والتفاح والطماطم والمشمش واللوز والأجاص والعنب والخيار والزبيب الخوخ.

الأطعمة الغنية بالألوان والنكهات الصناعية والمواد المكررة أو المصنعة.