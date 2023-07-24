الغرق الجاف: الأسباب، الأعراض، طرق العلاج

هل هناك مصطلح طبي يسمى الغرق الجاف؟ الغرق الجاف أو ما يسمى استنشاق الماء أو الغرق الكامن وهي حالة نادرة جدًا وخطيرة وتحدث عندما يبتلع شخص كمية صغيرة جدًا من الماء أو السوائل الأخرى إلى رئتيه دون أن يكون قادرًا على إخراجها منهما، ويمكن أن يحدث الغرق الجاف عندما يتعرض الشخص للماء أثناء السباحة أو أثناء ممارسة النشاطات المائية، وحتى عندما يكون في مكان جاف بعد التعرض للماء مثل بعد الاستحمام.

عندما يبتلع الشخص كمية صغيرة من الماء يؤدي إلى انكماش حاد للقصبة الهوائية والحبال الصوتية، مما يعوق تبادل الهواء في الرئتين. يؤدي ذلك إلى تجمع السوائل في الرئتين ويمكن أن يسبب انخفاض مستويات الأكسجين في الدم، وفي حالات شديدة قد يؤدي إلى الفشل الرئوي والوفاة.

الغرق الجاف يعتبر نادراً، وأغلب الأشخاص الذين يبتلعون كمية صغيرة من الماء يمكنهم التعافي بسرعة وبدون مضاعفات، ومن الجيد أن تكون حذرًا عندما يكون الأشخاص في الماء أو بالقرب منه، وعند الاشتباه في حدوث أي حالة غرق، يجب الحصول على المساعدة الطبية على الفور.

الغرق الجاف يعتبر حالة نادرة، وأغلب الأشخاص الذين يبتلعون كمية صغيرة من الماء يمكنهم التعافي بسرعة وبدون مضاعفا. ومع ذلك، فإنه من المهم أخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع الماء والسباحة أو ممارسة النشاطات المائية للوقاية من أي مشاكل صحية قد تحدث.

أعراض الغرق الجاف

السعال

خمول وعدم قدرة على الحركة

النوم الطويل

زرقة في الوجه بسبب نقص الأوكسجين في الدماغ

غير نشيط بعد الخروج من المسبح

أسباب الغرق الجاف

انكماش القصبة الهوائية والحبال الصوتية: عندما يبتلع الشخص كمية صغيرة من الماء أو السوائل، قد تحدث انقباضات حادة في القصبة الهوائية والحبال الصوتية، مما يعوق تبادل الهواء في الرئتين.

التهاب الرئتين: قد تحتوي المياه المبتلعة على بكتيريا أو مواد مسببة للالتهاب، وعندما تصل هذه المواد إلى الرئتين قد تتسبب في التهاب الرئتين، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تجمع السوائل في الرئتين.

تهيج القصبة الهوائية: يمكن أن يؤدي دخول الماء إلى القصبة الهوائية إلى تهيجها، مما يسبب صعوبة في التنفس وانقباضات عضلية تمنع الشخص من التنفس بشكل طبيعي.

التهاب القصبة الهوائية: قد يسبب دخول الماء أو السوائل إلى القصبة الهوائية التهابها، مما يعوق مرور الهواء ويؤدي إلى صعوبة في التنفس.

تجمع السوائل في الرئتين: إذا لم يتمكن الجسم من إزالة الماء المبتلع إلى الرئتين، قد يتجمع الماء في الأنسجة الرئوية، وهذا يعوق عملية التبادل الغازي في الرئتين ويؤدي إلى نقص الأكسجين في الدم.

اسعافات أولية عند حدوث الغرق الجاف

يجب مراقبة الطفل والوعي جيداً على ما سيحدث مع الطفل والذهاب للطوارىء.

معرفة نسبة الأكسجين بالدم عند الطفل

عمل صورة أشعة للصدر لمعرفة كمية الماء في الرئة

وضع أكسجين لنعطي الطفل طاقة.

ومن الممكن التدخل في عمل تنفس اصطناعي ليساعد الطفل على التخلص من الماء في الرئة.

الأطفال الأكثر عرضة لـ الغرق الجاف

الأطفال الذي يعانون من الرئة مثل حساسية القصبات الهوائية أو عدم اكتمال في الرئة.

طرق الوقاية من الغرق الجاف

مراقبة الطفل عند السباحة.

الانتباه جيداً عند لعبه مع الأطفال.

تعلم طفلك للسباحة.

الانتباه والتحذير من عدم الابتلاع للماء.

علاج الغرق الجاف

الغرق الجاف حالة خطيرة ويمكن أن تكون تداعياتها وخيمة على صحة الشخص، لذا يجب عدم التهاون بها والبحث عن المساعدة الطبية على الفور، وفيما يلي طرق علاج الغرق الجاف: