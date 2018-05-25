الغليسرين ينبوع جمال وشباب البشرة

لتفتيح البشرة نصح خبراء الجمال بإضافة عصير الليمون وماء الورد إلى الغليسرين

الغليسرين يمد البشرة بالرطوبة ويُعيد إليها مرونتها المفقودة، ويعمل على تدعيم حاجز الحماية الطبيعي للبشرة ويساعد على تجدد الخلايا.

قالت خبيرة التجميل الألمانية بيرجيت هوبر إن الغليسرين يعد بمثابة ينبوع جمال وشباب البشرة، حيث إنه يحارب مشاكل البشرة الشائعة، كالجفاف والخشونة والتشقق والحكة والشيخوخة.

وأوضحت هوبر أن الغليسرين يمد البشرة بالرطوبة ويُعيد إليها مرونتها المفقودة ويمنحها ملمسا ناعما كالحرير. كما يعمل الغليسرين على تدعيم حاجز الحماية الطبيعي للبشرة ويساعد على تجدد الخلايا، فضلا عن أنه لطيف على البشرة ويسهل امتصاصه جيدا.

وصفة مجربة لترطيب وتنعيم بشرة اليدين

وبالإضافة إلى ذلك، يدخل الغليسرين ضمن مكونات الشامبو لترطيب الشعر أيضا.

وللاستفادة من هذه المزايا الجمالية ينبغي ألا يزيد تركيز الغليسرين في مستحضرات العناية عن 15 بالمئة، وإلا فإنه قد يؤدي إلى نتائج عكسية في حال نسبة التركيز العالية، التي تصل إلى 30 بالمئة.

ولتفتيح البشرة نصح خبراء الجمال بإضافة عصير الليمون وماء الورد إلى الغليسرين بكميات متساوية ووضعها على الوجه لساعات الليل، وتساعد هذه الوصفة في الحصول على بشرة متوازنة اللون وبلا عيوب وخالية من البقع داكنة اللون والنمش.

Al-arab

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