الفازلين ومعجون الاسنان لتكبير الذكر بسهولة

صِغَر حجم العضو الذكري قد يؤدي إلى حدوث اضطراب في العلاقة الزوجية وشعور الزوج بالحرج لعدم اتمام العلاقة بشكل صحيح، ما قد يتسبب أيضًا ظهور الخلافات بين الزوجين فيما بعد، لذا قد يلجأ الكثير من الرجال إلي استخدام الفازلين ومعجون الاسنان لتكبير الذكر للاستمتاع بعلاقة جنسية أطول، لكن هل هذا الأمر حقيقيًا وله فوائد أم لا، هذا ما ستناوله فيما يأتي.

فوائد الفازلين ومعجون الأسنان للعضو الذكري

انتشرت ظاهرة استخدام الفازلين ومعجون الاسنان لتكبير الذكر في الآونة الأخيرة، حيث عرض الكثير من الرجال نتيجة تجربتهم للفازلين ومعجون الاسنان في تكبير العضو الذكري وتزويد فترة الانتصاب أثناء العلاقة الحميمية، خاصةً الفازلين الذي يساعد على الإيلاج بسهولة لقيامه بترطيب العضو بشكل عميق، وفيما يلي أبرز فوائد الفازلين ومعجون الأسنان لتكبير الذكر وتحسين أدائه:

يساعد على تنشيط وضبط عملية القذف؛ لغنائه بالعديد من المواد التي تساعد على تنشيط مواضع الإحساس في العضو الذكري.

تخدير الخلايا والنهايات العصبية في العضو؛ ما يساعد على تقليل إثارة العضو من ثم تأخير القذف.

أيضًا غسل العضو الذكري باستخدام معجون الأسنان يساعد على إطالة مدة العلاقة بعد مرور أسبوع من استخدامه.

كشف بعض الرجال أيضًا من خلال تجربتهم أن معجون الاسنان ساعدهم كثيرًا على تقليل ضعف الانتصاب ومنعه تدريجيًا.

يقوم معجون الأسنان بتهييج العضو الذكري؛ بفضل غنائه بزيت النعناع، فبالتالي يتسبب في انتصاب العضو لمدة أطول.

يقوم الكثير من الرجال بدمج الفازلين ومعجون الاسنان لتكبير الذكر قبل البدء في العلاقة الزوجية.

يعتبر الفازلين مزلق طبيعي لتسهيل عملية الإيلاج واستمتاع الزوج والزوجة بعلاقة سهلة بدون ألم.

طريقة استخدام الفازلين ومعجون الاسنان لتكبير الذكر

جدير بالذكر أن الطول الطبيعي للعضو الذكري أثناء الراحة دون إثارة أو في الوضع العادي يبلغ 8.8 سم، أما طول العضو أثناء الإثارة والانتصاب أثناء العلاقة الحميمية يبلغ 12.9 سم، وفي السطور التالية طريقة تطبيق الفازلين ومعجون الاسنان لتكبير الذكر في المنزل وهي:

شطف العضو الذكري جيدًا بالماء الدافئ.

تجفيف العضو جيدًا.

ثم البدء في استخدام الفازلين ودهن العضو بالكامل وبدأ التدليك لمدة تتراوح بين 10- 15 دقيقة.

ثم الانتقال إلى المعجون باستخدام مقدار قليل على رأس العضو فقط، والبدء في التدليك لمدة تتراوح بين 15- 30 دقيقة قبل البدء في علاقة الحميمية.

أضرار معجون الاسنان لتكبير الذكر

استخدام الفازلين ومعجون الاسنان لتكبير الذكر ظاهرة ناجمة عن تجربة بعض الرجال وليس لها أساس علمي؛ ما يعني أن الأمر قد ينجح مع البعض والبعض الآخر لا، وقد يتسبب المعجون في التأثير بالسلب على الرجل وزوجته أيضًا كما هو موضح في السطور التالية:

قد يتسبب معجون الاسنان في تهييج والتهاب العضو الذكري؛ بسبب غنائه بمواد كيميائية ومواد مُبيضة وزيت النعناع.

أيضًا قد يتسبب في ظهور ندوب أو بثور في المنطقة بالكامل.

أيضًا قد يغير لون المنطقة الحساسة إلى اللون الداكن.

قد يصيب معجون الاسنان مهبل الزوجة بعدوى شديدة أو التهاب.

قد يساعد معجون الاسنان على انتقال الأمراض الجنسية خاصةً إلى الزوجة.

كيفية تكبير القضيب

أكد جميع الأطباء أن استخدام الفازلين ومعجون الاسنان لتكبير الذكر وأي أعشاب أخرى أو طرق تقليدية ليس لها أساس من الصحة، وأنها مجرد خرافات نشرها قلة قليلة من الرجال الذين قد حالفهم الحظ فقط، ويؤكدون أيضًا أن الطب قد تطور كثيرًا وأصبح علاج ضعف الانتصاب وتقوية العضو الذكري وتغيير حجمه أسهل بكثير عن ما كان من قبل، وتعتبر الطرق التالية من أبرز الوسائل المستخدمة في علاج الضعف الجنسي ومُثبتة علميًا وهي:

استخدام أجهزة آمنة لشد العضو الذكري وتكبيره.

أيضًا استخدام أجهزة لشفط العضو والرأس الذكري لضبط حجمه.

ممارسة بعض التمارين الرياضية يساعد على تحسين أداء العضو الذكري يصفها الطبيب.

نصائح لعلاج الضعف الجنسي

الضعف الجنسي مشكلة منتشرة بين الكثير من الرجال، ولا يشترط أن يظهر هذا العرض نتيجة ضعف وراثي أو خلقي، بل أكثر حالات الضعف الجنسي ناجمة عن الحالة النفسية قبل بدء العلاقة الزوجية، أيضًا يظهر الضعف الجنسي بسبب النشاط البدني الخاطئ وعدم الاهتمام بالغذاء السليم، لذا من الضروري وضع التعليمات التالية في الاعتبار لتجنب الضعف الجنسي وعلاجه للاستمتاع بعلاقة زوجية صحية والشعور بالمتعة، وهي:

تناول أطعمة صحية ومفيدة للنشاط البدني مثل: الفواكه والخضروات خاصةً: الجرجير، والبروكلي، والخص، والافوكادو، والموز، والبرتقال.

الاهتمام بالبقوليات خاصةً الفاصوليا الحمراء باستخدامها مع السلطة.

تناول جرعة من زيت الزيتون أو زيت الخروع مرتين في الأسبوع؛ ما يساعد على التخلص من كافة السموم في الجسد وتنشيط الدورة الدموية في جميع الأعضاء خاصةً التناسلية.

تناول اللحوم باعتدال، والابتعاد تمامًا عن الدهون المتواجدة في اللحوم حتى لا تتسبب في ضعف التنفس وتضييق الشرايين.

الاهتمام بالأسماك كثيرًا خاصةً وجبة الجمبري؛ باعتبارها مُنشط جنسي فعال ومُثبت علميًا.

تناول المكسرات مثل: الكاجو وعين الجمل يساعدون كثيرًا على تحفيز النشاط الجنسي.

الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية يوميًا؛ يساعد على التخلص من الخمول والكسل والشعور بالطاقة.

شرب الماء بكميات وفيرة طوال اليوم؛ يساعد على ترطيب العضو الذكري، ما يجعل عملية الإيلاج سهلة وغير مؤلمة للطرفين.

أيضًا النوم الكافي بشكل سليم؛ يساعد بشكل كبير جدًا على تحسين المزاج وزيادة الرغبة الجنسية دون تكاسل أو ضعف الجسم.

أخيرًا، بعد التعرف على حقيقة استخدام الفازلين ومعجون الاسنان لتكبير الذكر نؤكد على عدم استخدام هذه الطريقة والانحراف نحو هذه الخرافات، حفاظًا على سلامتك وحماية المنطقة الحساسة من أي عدوى أو التهاب سوف يؤثر بالسلب على العلاقة بشكل كلي لكلاكُما خاصةً الزوجة، وننصح باللجوء إلى الطبيب المختص لعلاج الأمر بطريقة آمنة بدون حرج للاستمتاع بعلاقة كاملة وشعور كلاكما بالحب.