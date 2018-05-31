الفاشينيستات فوز الفهد جرأة وحيوية وأنوثة، شاهد أجمل إطلالاتها!

تتمتع فوز بجرأة وحيوية وأنوثة ليس لها حدود

الفاشينيستات الكويتية فوز الفهد Therealfouz التي استطاعت أن تستقطب جمهور واسع من المعجبات حتى أصبحت تمتلك ما يزيد عن 2 مليون متابع على انستقرام.

تتمتع فوز بجرأة وحيوية وأنوثة ليس لها حدود سواء كان في جمال وجهها، وتتابع فوز خطوط الموضة العالمية بشغف و اختياراتها للأزياء التي ترتديها، وعلى اختيار التنسيقات المريحة في المشاوير الصباحية حيث تنسق معظم اطلالاتها في بناطيل الجينز أو في الملابس الرياضية القطنية، أو في الفساتين الكاجوال، وتختاري مع هذه التنسيقات اكسسوارات لافتة من الأحذية الرياضية، وشنط اليد والنظارات الشمسية وغيرها.

ما رأيك بإطلالات فوز الفهد المفعمة بالأنوثة؟

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