هل تعلمي ما الفرق بين الفلفل الأخضر والأصفر والأحمر؟

الفلفل الأصفر هو المرحلة الثانية من عمر الفلفل فيتميّز بطعم حلو ومذاق سلس

إذا كنت كالأكثرية الساحقة من الناس، تظّنين أن الفرق بين الفلفل الأخضر، الأحمر والأصفر يقتصر على اللون فقط صححي معلوماتك.

يُقطف الفلفل الأخضر قبل أن ينضج تماماً، أي قبل أن يتحوّل الى اللون الأصفر وبعدها الى اللون الأحمر، وهذا هو السبب الذي يجعله أقلّ ثمناً من غيره من الألوان. فهو ذو مذاق حادٍّ قليلاً، ولا تشعرين بحلوه لأنّه قطف باكراً عن الثمرة.

يحتوي كوب من الفلفل الأخضر على 12% من الفيتامين A، وعلى 137% من الفيتامين سي.

أمّا الفلفل الأصفر، وهو المرحلة الثانية من عمر الفلفل، فيتميّز بطعم حلو ومذاق سلس، ولكنّ وجوده أقلّ ندرة في الاسواق من الفلفل الأخضر والأحمر. وعن الفيتامينات فيه، يحتوي كوب منه على 3.6% من الفيتامين A، و 282% من الفيتامين سي.

ختاماً، مع الفلفل الأحمر الأغلى ثمناً والأغنى من الناحية الصحيّة. إذ هو الأحلى من حيث الطّعم، والأكثر احتواءً على الماء ومن الناحية الصحية، يحتوي كوب من الفلفل الاحمر على 105% من الفيتامين A وعلى 292% من الفيتامين سي وهي نسبة هائلة تفوق حاجة الانسان اليومية بثلاثة أضعاف.

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