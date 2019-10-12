الفرق بين حساسية الغذاء وعدم تحمل الطعام

في كل مرة تشرب فيها كوبًا من الحليب أو وعاء من اللبن وتشعر بالانتفاخ أو تصاب بالغازات أو الإسهال ، فهل يعني ذلك أنك تعاني من حساسية من الحليب (أو لا تتحمل اللاكتوز)؟ على الاغلب لا. ردود الفعل الجسدية لبعض الأطعمة شائعة ولكن معظمها ناتج عن عدم تحمل الطعام وليس بسبب الحساسية الغذائية. يمكن للحساسية الغذائية أن تسبب نفس الأعراض والعلامات التي تسببها الحساسية الغذائية ، لذلك غالبًا ما يخلط بين الاثنين.

ما هي حساسية الطعام؟

تسبب حساسية الغذاء تفاعل الجهاز المناعي الذي يؤثر على مختلف أعضاء الجسم. قد تكون الحساسية الغذائية في بعض الحالات شديدة وحتى تهدد الحياة. يمكن أن يكون له مجموعة من الأعراض ، في حين أن عدم تحمل الطعام غير خطير بشكل عام ويقتصر فقط على مشاكل في الجهاز الهضمي.

أثناء الحساسية الغذائية ، يرى الجهاز المناعي ، الذي يحارب العدوى ، بعض الأطعمة المعينة كغزاة. هذا يؤدي إلى تفاعل حساسية حيث يتم إطلاق مادة كيميائية مثل الهيستامين في الجسم. يمكن أن يسبب أعراض مثل مشاكل في التنفس والسعال والقيء وآلام في البطن ، وتورم وانخفاض ضغط الدم. يجب أن يتجنب أي شخص مصاب بحساسية الطعام المادة المسببة للحساسية ويجب أن يحمل دائمًا دواء الطوارئ.

ما هو عدم تحمل الطعام؟

إذا كنت تعاني من عدم تحمل الطعام ، فلا يزال بإمكانك تناول كميات صغيرة من هذا الطعام دون أن تزعج الجهاز الهضمي كثيرًا. على سبيل المثال ، إذا كنت تعاني من عدم تحمل اللاكتوز ، فيمكنك تناول لبن خالي من اللاكتوز أو تناول حبة إنزيم لاكتاز لتخفيف الهضم.

ما الذي يسبب عدم تحمل الطعام؟

عدم وجود إنزيم ضروري لهضم الطعام بشكل كامل: على سبيل المثال ، يسبب عدم تحمل اللاكتوز نقص إنزيم اللاكتاز ، الذي يساعد على هضم السكر في الحليب أو منتجات الألبان الأخرى.

متلازمة القولون العصبي: يمكن أن تسبب هذه الحالة الإمساك والتشنج والإسهال.

حساسية المضافات الغذائية: الكبريتيت المستخدمة للحفاظ على الفواكه المجففة ، والنبيذ والمعلبات يمكن أن تؤدي إلى نوبة ربو لدى بعض الناس بالفعل.

الإجهاد والعوامل النفسية: في بعض الأحيان يمكن فقط للتفكير في بعض المواد الغذائية ان يجعلك مريضا. السبب وراء ذلك لا يزال غير مفهوم تماما.

مرض الاضطرابات الهضمية: يحتوي مرض الاضطرابات الهضمية على ميزات حقيقية لحساسية الغذاء حيث أنه يشمل الجهاز المناعي. يمكن أن تحدث هذه الحالة الهضمية المزمنة عن طريق تناول الغلوتين ، الموجود في القمح والحبوب الأخرى.

حكم

إذا لاحظت أي رد فعل بعد تناول طعام معين ، يجب عليك مراجعة طبيبك لتحديد ما إذا كان الحساسية الغذائية أو عدم تحمل الطعام. يجب أن تؤخذ الحساسية الغذائية على محمل الجد لأنها يمكن أن تسبب ردود فعل تهدد الحياة (الحساسية المفرطة) ، والتي تحتاج إلى علاج طارئ.

إذا كنت تعاني من عدم تحمل الطعام ، فسوف يعالجك طبيبك بالبحث عن الحالة الكامنة التي تسبب رد الفعل.